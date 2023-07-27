Baza сообщила о беспилотниках в Курской области

27 июля 2023 в 22:15 Размер текста - 17 +

На одном из беспилотников обнаружили боеприпас Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Рыльском районе Курской области системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили три беспилотника. Об этом написали в telegram-канале Baza. «Три беспилотника были обнаружены курскими пограничниками в Рыльском районе области утром 27 июля. Все три квадрокоптера удалось перехватить силами радиоэлектронной борьбы», — написали в telegram-канале. Уточняется, что два дрона взорвались в воздухе во время посадки. Третий беспилотник был посажен. На нем обнаружили боеприпас, который позже уничтожили военные. URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

В Рыльском районе Курской области системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили три беспилотника. Об этом написали в telegram-канале Baza. «Три беспилотника были обнаружены курскими пограничниками в Рыльском районе области утром 27 июля. Все три квадрокоптера удалось перехватить силами радиоэлектронной борьбы», — написали в telegram-канале. Уточняется, что два дрона взорвались в воздухе во время посадки. Третий беспилотник был посажен. На нем обнаружили боеприпас, который позже уничтожили военные. URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.