Baza сообщила о беспилотниках в Курской области

На одном из беспилотников обнаружили боеприпас
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Рыльском районе Курской области системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили три беспилотника. Об этом написали в telegram-канале Baza.
«Три беспилотника были обнаружены курскими пограничниками в Рыльском районе области утром 27 июля. Все три квадрокоптера удалось перехватить силами радиоэлектронной борьбы», — написали в telegram-канале.
Уточняется, что два дрона взорвались в воздухе во время посадки. Третий беспилотник был посажен. На нем обнаружили боеприпас, который позже уничтожили военные.
URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
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