Baza сообщила о беспилотниках в Курской области

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На одном из беспилотников обнаружили боеприпас Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Рыльском районе Курской области системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили три беспилотника. Об этом написали в telegram-канале Baza.

«Три беспилотника были обнаружены курскими пограничниками в Рыльском районе области утром 27 июля. Все три квадрокоптера удалось перехватить силами радиоэлектронной борьбы», — написали в telegram-канале.

Уточняется, что два дрона взорвались в воздухе во время посадки. Третий беспилотник был посажен. На нем обнаружили боеприпас, который позже уничтожили военные.

URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.

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В Рыльском районе Курской области системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) перехватили три беспилотника. Об этом написали в telegram-канале Baza. «Три беспилотника были обнаружены курскими пограничниками в Рыльском районе области утром 27 июля. Все три квадрокоптера удалось перехватить силами радиоэлектронной борьбы», — написали в telegram-канале. Уточняется, что два дрона взорвались в воздухе во время посадки. Третий беспилотник был посажен. На нем обнаружили боеприпас, который позже уничтожили военные. URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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