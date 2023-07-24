Депутат Госдумы Гурулев заявил о шпионах-наводчиках дронов в Москве и Крыму

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Дрон. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник, пульт, stock,  дрон
На территории России действуют шпионы-наводчики вражеских дронов, рассказал Андрей Гурулев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Москве и Крыму находятся шпионы, которые передают координаты для атак Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

«Мы понимаем, что кругом шпионы, они есть в Крыму, они есть в Москве, они работают по всей России, корректируют и наводят, уверен, что и какая-то часть беспилотников запускается именно с нашей территории», — поделился Андрей Гурулев в своем telegram-канале. Он отметил, что покрыть всю территорию Москвы средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) невозможно. Поэтому стоит подавлять диверсантов на моменте подготовки атаки.

Андрей Гурулев также выступил за запрет публикации кадров прилета вражеских беспилотников в Сети. По его словам, таким образом враг видит результат атаки.

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ВСУ атаковали Крым и Кремль 24 июля. В столице России были повреждены жилые дома. Под удар попало строящееся здание бизнес-центра на проспекте Лихачева.

По данным Минобороны России, в Крым летели 17 дронов. Они все были сбиты средствами ПВО и РЭБ, передает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что опасность атак на Крымский мост сохраняется, передает «Национальная служба новостей».

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В Москве и Крыму находятся шпионы, которые передают координаты для атак Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Мы понимаем, что кругом шпионы, они есть в Крыму, они есть в Москве, они работают по всей России, корректируют и наводят, уверен, что и какая-то часть беспилотников запускается именно с нашей территории», — поделился Андрей Гурулев в своем telegram-канале. Он отметил, что покрыть всю территорию Москвы средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) невозможно. Поэтому стоит подавлять диверсантов на моменте подготовки атаки. Андрей Гурулев также выступил за запрет публикации кадров прилета вражеских беспилотников в Сети. По его словам, таким образом враг видит результат атаки. ВСУ атаковали Крым и Кремль 24 июля. В столице России были повреждены жилые дома. Под удар попало строящееся здание бизнес-центра на проспекте Лихачева. По данным Минобороны России, в Крым летели 17 дронов. Они все были сбиты средствами ПВО и РЭБ, передает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что опасность атак на Крымский мост сохраняется, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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