Депутат Госдумы Гурулев заявил о шпионах-наводчиках дронов в Москве и Крыму

24 июля 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

На территории России действуют шпионы-наводчики вражеских дронов, рассказал Андрей Гурулев Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Москве и Крыму находятся шпионы, которые передают координаты для атак Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Мы понимаем, что кругом шпионы, они есть в Крыму, они есть в Москве, они работают по всей России, корректируют и наводят, уверен, что и какая-то часть беспилотников запускается именно с нашей территории», — поделился Андрей Гурулев в своем telegram-канале . Он отметил, что покрыть всю территорию Москвы средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) невозможно. Поэтому стоит подавлять диверсантов на моменте подготовки атаки. Андрей Гурулев также выступил за запрет публикации кадров прилета вражеских беспилотников в Сети. По его словам, таким образом враг видит результат атаки. Новость по теме Москву атаковали беспилотники: что известно к 07.00 мск. Фото, видео ВСУ атаковали Крым и Кремль 24 июля. В столице России были повреждены жилые дома. Под удар попало строящееся здание бизнес-центра на проспекте Лихачева. По данным Минобороны России, в Крым летели 17 дронов. Они все были сбиты средствами ПВО и РЭБ, передает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что опасность атак на Крымский мост сохраняется, передает «Национальная служба новостей».

В Москве и Крыму находятся шпионы, которые передают координаты для атак Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Мы понимаем, что кругом шпионы, они есть в Крыму, они есть в Москве, они работают по всей России, корректируют и наводят, уверен, что и какая-то часть беспилотников запускается именно с нашей территории», — поделился Андрей Гурулев в своем telegram-канале. Он отметил, что покрыть всю территорию Москвы средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) невозможно. Поэтому стоит подавлять диверсантов на моменте подготовки атаки. Андрей Гурулев также выступил за запрет публикации кадров прилета вражеских беспилотников в Сети. По его словам, таким образом враг видит результат атаки. ВСУ атаковали Крым и Кремль 24 июля. В столице России были повреждены жилые дома. Под удар попало строящееся здание бизнес-центра на проспекте Лихачева. По данным Минобороны России, в Крым летели 17 дронов. Они все были сбиты средствами ПВО и РЭБ, передает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что опасность атак на Крымский мост сохраняется, передает «Национальная служба новостей».