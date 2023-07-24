ВС РФ уничтожили 35 украинских беспилотников

В зоне спецоперации были уничтожены 35 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия России за прошедшие сутки уничтожила 35 украинских беспилотников в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Уничтожено 35 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах [ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях]», — передает Минобороны РФ в своем
Также в Минобороны отметили, что армия России уничтожила склад боеприпасов подразделения ВСУ. На краснолиманском направлении были отражены пять украинских атак.
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