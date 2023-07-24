ВС РФ уничтожили 35 украинских беспилотников

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В зоне спецоперации были уничтожены 35 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России за прошедшие сутки уничтожила 35 украинских беспилотников в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожено 35 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах [ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях]», — передает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Отмечается, что беспилотники были сбиты в районе населенных пунктов Новая Каховка, Кременная, Белогоровка, Пятихатки.

Также в Минобороны отметили, что армия России уничтожила склад боеприпасов подразделения ВСУ. На краснолиманском направлении были отражены пять украинских атак.

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Армия России за прошедшие сутки уничтожила 35 украинских беспилотников в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Уничтожено 35 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах [ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях]», — передает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Отмечается, что беспилотники были сбиты в районе населенных пунктов Новая Каховка, Кременная, Белогоровка, Пятихатки. Также в Минобороны отметили, что армия России уничтожила склад боеприпасов подразделения ВСУ. На краснолиманском направлении были отражены пять украинских атак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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