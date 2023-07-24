ВС РФ уничтожили 35 украинских беспилотников

24 июля 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

В зоне спецоперации были уничтожены 35 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России за прошедшие сутки уничтожила 35 украинских беспилотников в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Уничтожено 35 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах [ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях]», — передает Минобороны РФ в своем telegram-канале . Отмечается, что беспилотники были сбиты в районе населенных пунктов Новая Каховка, Кременная, Белогоровка, Пятихатки. Также в Минобороны отметили, что армия России уничтожила склад боеприпасов подразделения ВСУ. На краснолиманском направлении были отражены пять украинских атак.

Армия России за прошедшие сутки уничтожила 35 украинских беспилотников в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Уничтожено 35 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах [ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях]», — передает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Отмечается, что беспилотники были сбиты в районе населенных пунктов Новая Каховка, Кременная, Белогоровка, Пятихатки. Также в Минобороны отметили, что армия России уничтожила склад боеприпасов подразделения ВСУ. На краснолиманском направлении были отражены пять украинских атак.