27 июля 2023

Челябинские подростки ограбили супермаркет на 180 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержание человека назвавшего себя богом. Челябинск, уаз, подъезд, полиция, патрульный автомобиль
Полиция задержала юных грабителей Фото:

Четверо подростков из Челябинска обокрали супермаркет в селе Коелга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Молодые люди в возрасте от 15 до 19 лет разбили витрины и украли алкоголь и табачную продукцию на 180 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ („Кража“)», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка.

В ведомстве отметили, что основной сложностью в расследовании преступления стала челябинская прописка подростков. Однако это не помешало оперативникам установить их личности. Сейчас все четверо находятся под подпиской о невыезде.

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Четверо подростков из Челябинска обокрали супермаркет в селе Коелга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Молодые люди в возрасте от 15 до 19 лет разбили витрины и украли алкоголь и табачную продукцию на 180 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ („Кража“)», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка. В ведомстве отметили, что основной сложностью в расследовании преступления стала челябинская прописка подростков. Однако это не помешало оперативникам установить их личности. Сейчас все четверо находятся под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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