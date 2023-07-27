Челябинские подростки ограбили супермаркет на 180 тысяч рублей

Полиция задержала юных грабителей
Четверо подростков из Челябинска обокрали супермаркет в селе Коелга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
«Молодые люди в возрасте от 15 до 19 лет разбили витрины и украли алкоголь и табачную продукцию на 180 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ („Кража“)», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка.
В ведомстве отметили, что основной сложностью в расследовании преступления стала челябинская прописка подростков. Однако это не помешало оперативникам установить их личности. Сейчас все четверо находятся под подпиской о невыезде.
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