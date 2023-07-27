27 июля 2023

На 300-летие Екатеринбурга местные художники подарят городу гигантскую картину

Художники подарят Екатеринбургу картину «За стеклом» размером два на пять метров
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, художник
Художники подарят Екатеринбургу на юбилей картину размером два на пять метров Фото:

В августе Международный центр искусств (МЦИ) «Главный проспект» в коллаборации с художниками Алексеем Ефремовым и Александром Ремезовым представят проект «За стеклом». Они нарисуют картину размером два на пять метров на глазах у горожан. Картина станет подарком к юбилею города. Об этом URA.RU рассказали в центре искусств.

«Художники будут в течение нескольких дней писать огромную работу размером два на пять метров за панорамным стеклом МЦИ „Главный проспект“, которое выходит на проспект Ленина», — рассказали организаторы. Жители и гости города смогут увидеть процесс написания картины с нуля. Работа будет посвящена главной улице Екатеринбурга.

Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге к 300-летию города МТС создаст мобильный гид с элементами дополненной реальности. Он будет посвящен одному из самых аутентичных мест уральской столицы — площади Парижской Коммуны.

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В августе Международный центр искусств (МЦИ) «Главный проспект» в коллаборации с художниками Алексеем Ефремовым и Александром Ремезовым представят проект «За стеклом». Они нарисуют картину размером два на пять метров на глазах у горожан. Картина станет подарком к юбилею города. Об этом URA.RU рассказали в центре искусств. «Художники будут в течение нескольких дней писать огромную работу размером два на пять метров за панорамным стеклом МЦИ „Главный проспект“, которое выходит на проспект Ленина», — рассказали организаторы. Жители и гости города смогут увидеть процесс написания картины с нуля. Работа будет посвящена главной улице Екатеринбурга. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге к 300-летию города МТС создаст мобильный гид с элементами дополненной реальности. Он будет посвящен одному из самых аутентичных мест уральской столицы — площади Парижской Коммуны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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