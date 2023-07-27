На 300-летие Екатеринбурга местные художники подарят городу гигантскую картину

Художники подарят Екатеринбургу картину «За стеклом» размером два на пять метров

28 июля 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Художники подарят Екатеринбургу на юбилей картину размером два на пять метров Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В августе Международный центр искусств (МЦИ) «Главный проспект» в коллаборации с художниками Алексеем Ефремовым и Александром Ремезовым представят проект «За стеклом». Они нарисуют картину размером два на пять метров на глазах у горожан. Картина станет подарком к юбилею города. Об этом URA.RU рассказали в центре искусств. «Художники будут в течение нескольких дней писать огромную работу размером два на пять метров за панорамным стеклом МЦИ „Главный проспект“, которое выходит на проспект Ленина», — рассказали организаторы. Жители и гости города смогут увидеть процесс написания картины с нуля. Работа будет посвящена главной улице Екатеринбурга. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге к 300-летию города МТС создаст мобильный гид с элементами дополненной реальности. Он будет посвящен одному из самых аутентичных мест уральской столицы — площади Парижской Коммуны.

В августе Международный центр искусств (МЦИ) «Главный проспект» в коллаборации с художниками Алексеем Ефремовым и Александром Ремезовым представят проект «За стеклом». Они нарисуют картину размером два на пять метров на глазах у горожан. Картина станет подарком к юбилею города. Об этом URA.RU рассказали в центре искусств. «Художники будут в течение нескольких дней писать огромную работу размером два на пять метров за панорамным стеклом МЦИ „Главный проспект“, которое выходит на проспект Ленина», — рассказали организаторы. Жители и гости города смогут увидеть процесс написания картины с нуля. Работа будет посвящена главной улице Екатеринбурга. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге к 300-летию города МТС создаст мобильный гид с элементами дополненной реальности. Он будет посвящен одному из самых аутентичных мест уральской столицы — площади Парижской Коммуны.