В Челябинске закроют движение в центре города. Карта

В Челябинске на Российской перекроют дорогу из-за ремонта коллектора
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Улица Максима Горького. Курган , дорожные знаки, стоп, кирпич
Движение транспорта по участку на Российской ограничат с 29 июля по 30 сентября Фото:

В Челябинске с 29 июля по 30 сентября закроют движение транспорта на участке по улице Российская на время капремонта коллектора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«С 29 июля до 30 сентября будет закрыто движение транспорта на участке улицы Российской от улиц Маркса до Коммуны. Ограничения вводятся в связи с капитальным ремонтом напорно-самотечного коллектора», — пояснили в пресс-службе.

На участке будет открыты полосы движения в сторону улицы Труда. Администрация просит жителей учитывать изменения при построении своего маршрута.

На участке Российской от Маркса до Коммун движение будет односторонним в сторону Труда
На участке Российской от Маркса до Коммун движение будет односторонним в сторону Труда

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В Челябинске с 29 июля по 30 сентября закроют движение транспорта на участке по улице Российская на время капремонта коллектора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «С 29 июля до 30 сентября будет закрыто движение транспорта на участке улицы Российской от улиц Маркса до Коммуны. Ограничения вводятся в связи с капитальным ремонтом напорно-самотечного коллектора», — пояснили в пресс-службе. На участке будет открыты полосы движения в сторону улицы Труда. Администрация просит жителей учитывать изменения при построении своего маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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