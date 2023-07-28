В Челябинске на Российской перекроют дорогу из-за ремонта коллектора

Движение транспорта по участку на Российской ограничат с 29 июля по 30 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске с 29 июля по 30 сентября закроют движение транспорта на участке по улице Российская на время капремонта коллектора. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«С 29 июля до 30 сентября будет закрыто движение транспорта на участке улицы Российской от улиц Маркса до Коммуны. Ограничения вводятся в связи с капитальным ремонтом напорно-самотечного коллектора», — пояснили в пресс-службе.

На участке будет открыты полосы движения в сторону улицы Труда. Администрация просит жителей учитывать изменения при построении своего маршрута.