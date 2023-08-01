МИД РФ отреагировал на атаку «Москва-Сити» украинскими беспилотниками

Украинское военное руководство продолжает проявлять себя как террористическая ячейка. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на атаку Киева на «Москву-Сити» ночью 1 августа.
«[Утро] омрачено очередной конвульсией киевского режима, который продолжает раскрываться мировому сообществу как террористическая ячейка», — сказала дипломат, говоря об атаке беспилотников на Москву минувшей ночью. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Соловьев Live».
Ранее в ночь на 30 июля произошли взрывы в результате атаки беспилотников Украины на башни «Москва-сити», что привело к повреждению фасадов зданий бизнес-центра. Также были попытки украинских БПЛА атаковать офис Минцифры РФ, который также находится в «Москва-Сити».
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