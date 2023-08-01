Балицкий сообщил о неслаженных действиях ВСУ в Запорожской области

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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
ВСУ пытались обстрелять Запорожскую область больше ста раз за сутки, заявил Евгений Балицкий Фото:
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За сутки ВСУ совершили 114 попыток обстрела населенных пунктов Запорожской области. В ходе боя противнику было нанесено огневое поражение из систем артиллерии. Об этом пишет врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем telegram-канале.

«На ореховском направлении противник проводит перегруппировку, пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных, у которых отсутствует должная подготовка. Действия противника неслаженные, моральный дух низкий, много случаев сдачи в плен, что остается единственной возможностью у противника сохранить свои жизни», — сообщается в telegram-канале Балицкого. В ходе штурмовых действий противник получил значительные потери и был отброшен назад.

Ранее в Запорожской области после обстрела ВСУ погибли мирные жители. ВСУ обстреляли село Басань Пологовского района Запорожской области. По предварительной информации, в ходе обстрела погибли трое человек, под завалами остался 12-летний подросток.

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За сутки ВСУ совершили 114 попыток обстрела населенных пунктов Запорожской области. В ходе боя противнику было нанесено огневое поражение из систем артиллерии. Об этом пишет врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем telegram-канале. «На ореховском направлении противник проводит перегруппировку, пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных, у которых отсутствует должная подготовка. Действия противника неслаженные, моральный дух низкий, много случаев сдачи в плен, что остается единственной возможностью у противника сохранить свои жизни», — сообщается в telegram-канале Балицкого. В ходе штурмовых действий противник получил значительные потери и был отброшен назад. Ранее в Запорожской области после обстрела ВСУ погибли мирные жители. ВСУ обстреляли село Басань Пологовского района Запорожской области. По предварительной информации, в ходе обстрела погибли трое человек, под завалами остался 12-летний подросток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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