Балицкий сообщил о неслаженных действиях ВСУ в Запорожской области

За сутки ВСУ совершили 114 попыток обстрела населенных пунктов Запорожской области. В ходе боя противнику было нанесено огневое поражение из систем артиллерии. Об этом пишет врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем telegram-канале.
«На ореховском направлении противник проводит перегруппировку, пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных, у которых отсутствует должная подготовка. Действия противника неслаженные, моральный дух низкий, много случаев сдачи в плен, что остается единственной возможностью у противника сохранить свои жизни», — сообщается в telegram-канале Балицкого. В ходе штурмовых действий противник получил значительные потери и был отброшен назад.
Ранее в Запорожской области после обстрела ВСУ погибли мирные жители. ВСУ обстреляли село Басань Пологовского района Запорожской области. По предварительной информации, в ходе обстрела погибли трое человек, под завалами остался 12-летний подросток.
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