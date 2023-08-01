Кремль отметил угрозу после ударов ВСУ по «Москва-Сити»

Угроза существует, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
После удара украинских беспилотников по «Москва-Сити» в городе сохраняется угроза. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Угроза существует, она очевидная. Меры принимаются», — сказал Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что комментировать происходящее с экспертной точки зрения могут только военные.
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