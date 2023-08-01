Кремль отметил угрозу после ударов ВСУ по «Москва-Сити»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Угроза существует, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После удара украинских беспилотников по «Москва-Сити» в городе сохраняется угроза. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Угроза существует, она очевидная. Меры принимаются», — сказал Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что комментировать происходящее с экспертной точки зрения могут только военные.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После удара украинских беспилотников по «Москва-Сити» в городе сохраняется угроза. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Угроза существует, она очевидная. Меры принимаются», — сказал Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что комментировать происходящее с экспертной точки зрения могут только военные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...