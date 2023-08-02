Из Google Play пропали приложения банков, попавших под санкции Запада

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Магазин приложений «App Store» и «Google Play». Екатеринбург, приложение, google play
Из Google Play пропали банки, попавшие под санкции США в июле Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Мобильные приложения банков исчезли из магазина Google Play. Это произошло из-за ведения в июле санкций США против кредитных организаций.

«После санкций США в июле, приложения банков России, попавших под них, исчезли из Google Play», — сообщает РИА Новости. Из магазина пропали приложения «Сбербанка», ВТБ, «Совкомбанка» и «Альфа-банка».

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Мобильные приложения банков исчезли из магазина Google Play. Это произошло из-за ведения в июле санкций США против кредитных организаций. «После санкций США в июле, приложения банков России, попавших под них, исчезли из Google Play», — сообщает РИА Новости. Из магазина пропали приложения «Сбербанка», ВТБ, «Совкомбанка» и «Альфа-банка».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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