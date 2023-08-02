Из Google Play пропали приложения банков, попавших под санкции Запада

Из Google Play пропали банки, попавшие под санкции США в июле
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Мобильные приложения банков исчезли из магазина Google Play. Это произошло из-за ведения в июле санкций США против кредитных организаций.
«После санкций США в июле, приложения банков России, попавших под них, исчезли из Google Play», — сообщает РИА Новости. Из магазина пропали приложения «Сбербанка», ВТБ, «Совкомбанка» и «Альфа-банка».
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