Павлова считает, что комендатура обеспечила дисциплину в челябинском гарнизоне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова побывала в военной комендатуре и посетила гауптвахту. Павлова также обсудила планы работы с комендантом области Вячеславом Брыковым, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«Сенатор РФ посетила военную комендатуру и гаупвахту, а также провела встречи с личным составом. Парламентарий осмотрела объекты комендатуры, военную технику и спецсредства, стоящие на вооружении подразделения», — заявили в пресс-службе.

Павлова заявила, что дисциплину и правопорядок воинской службы в челябинском гарнизоне обеспечивает комендатура. Она также отметила должный уровень работы служащих военной полиции Центрального военного округа.

Фото: пресс-служба сенатора Маргариты Павловой