Челябинский сенатор Павлова посетила гаупвахту. Фото

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Открытие четвертого Южно-Уральского гражданского форума 2020. Челябинск, павлова маргарита
Павлова считает, что комендатура обеспечила дисциплину в челябинском гарнизоне Фото:

Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова побывала в военной комендатуре и посетила гауптвахту. Павлова также обсудила планы работы с комендантом области Вячеславом Брыковым, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«Сенатор РФ посетила военную комендатуру и гаупвахту, а также провела встречи с личным составом. Парламентарий осмотрела объекты комендатуры, военную технику и спецсредства, стоящие на вооружении подразделения», — заявили в пресс-службе.

Павлова заявила, что дисциплину и правопорядок воинской службы в челябинском гарнизоне обеспечивает комендатура. Она также отметила должный уровень работы служащих военной полиции Центрального военного округа.

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Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова побывала в военной комендатуре и посетила гауптвахту. Павлова также обсудила планы работы с комендантом области Вячеславом Брыковым, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «Сенатор РФ посетила военную комендатуру и гаупвахту, а также провела встречи с личным составом. Парламентарий осмотрела объекты комендатуры, военную технику и спецсредства, стоящие на вооружении подразделения», — заявили в пресс-службе. Павлова заявила, что дисциплину и правопорядок воинской службы в челябинском гарнизоне обеспечивает комендатура. Она также отметила должный уровень работы служащих военной полиции Центрального военного округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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