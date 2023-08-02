Shot: облако в виде «ядерного гриба» напугало жителей Казани. Фото

03 августа 2023 в 00:47 Размер текста - 17 +

Жители Казани испугались, что «ядерный гриб» возник из-за крупного пожара (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители Казани заметили в небе странное облако, напоминающее «ядерный гриб». Часть очевидцев предположили, что произошел крупный пожар, но это оказалось лишь особое природное явление. Информация об этом появилась в соцсети. «Облако в виде „ядерного гриба“ напугало жителей Казани сегодня [2 августа] вечером. Многие подумали о взрыве либо мощном пожаре, однако, к счастью, оказалось, что это всего лишь облако-„наковальня“», — сообщили в telegram-канале «Shot». Облако-«наковальня» — особое природное явление в форме кучево-дождевого облака. Воздушные массы накапливаются в одном месте и поднимаются на высоту около 12 километров, а после начинают расплываться, что напоминает «ядерный гриб». Фото: telegram-канал «Shot», https://t.me/shot_shot Фото: telegram-канал «Shot», https://t.me/shot_shot Фото: telegram-канал «Shot», https://t.me/shot_shot

Жители Казани заметили в небе странное облако, напоминающее «ядерный гриб». Часть очевидцев предположили, что произошел крупный пожар, но это оказалось лишь особое природное явление. Информация об этом появилась в соцсети. «Облако в виде „ядерного гриба“ напугало жителей Казани сегодня [2 августа] вечером. Многие подумали о взрыве либо мощном пожаре, однако, к счастью, оказалось, что это всего лишь облако-„наковальня“», — сообщили в telegram-канале «Shot». Облако-«наковальня» — особое природное явление в форме кучево-дождевого облака. Воздушные массы накапливаются в одном месте и поднимаются на высоту около 12 километров, а после начинают расплываться, что напоминает «ядерный гриб».