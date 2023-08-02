02 августа 2023

Shot: облако в виде «ядерного гриба» напугало жителей Казани. Фото

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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, ресторан, гриб от взрыва
Жители Казани испугались, что «ядерный гриб» возник из-за крупного пожара (архивное фото) Фото:

Жители Казани заметили в небе странное облако, напоминающее «ядерный гриб». Часть очевидцев предположили, что произошел крупный пожар, но это оказалось лишь особое природное явление. Информация об этом появилась в соцсети.

«Облако в виде „ядерного гриба“ напугало жителей Казани сегодня [2 августа] вечером. Многие подумали о взрыве либо мощном пожаре, однако, к счастью, оказалось, что это всего лишь облако-„наковальня“», — сообщили в telegram-канале «Shot».

Облако-«наковальня» — особое природное явление в форме кучево-дождевого облака. Воздушные массы накапливаются в одном месте и поднимаются на высоту около 12 километров, а после начинают расплываться, что напоминает «ядерный гриб».

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Жители Казани заметили в небе странное облако, напоминающее «ядерный гриб». Часть очевидцев предположили, что произошел крупный пожар, но это оказалось лишь особое природное явление. Информация об этом появилась в соцсети. «Облако в виде „ядерного гриба“ напугало жителей Казани сегодня [2 августа] вечером. Многие подумали о взрыве либо мощном пожаре, однако, к счастью, оказалось, что это всего лишь облако-„наковальня“», — сообщили в telegram-канале «Shot». Облако-«наковальня» — особое природное явление в форме кучево-дождевого облака. Воздушные массы накапливаются в одном месте и поднимаются на высоту около 12 километров, а после начинают расплываться, что напоминает «ядерный гриб».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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