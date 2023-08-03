Центробанк РФ показал логотип цифрового рубля. Видео

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Клипарт. Сургут, рубль, финансы, деньги, валюта, биткоин, криптовалюта
Банк России утвердил логотип цифрового рубля Фото:

Банк России утвердил и продемонстрировал логотип цифрового рубля. Он был одобрен советом директоров.

«Совет директоров Банка России одобрил логотип национальной цифровой валюты — цифрового рубля», — говорится в сообщении Центробанка. Уточняется, что он представляет собой обведенный знак рубля в кораллово-алом и белом цветах. Кроме того, он повторяет форму обычной монеты, а с другой стороны — перекликается с логотипом ЦБ.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Согласно постановлению, у рубля будет наличная, безналичная и цифровая формы оплаты.

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Банк России утвердил и продемонстрировал логотип цифрового рубля. Он был одобрен советом директоров. «Совет директоров Банка России одобрил логотип национальной цифровой валюты — цифрового рубля», — говорится в сообщении Центробанка. Уточняется, что он представляет собой обведенный знак рубля в кораллово-алом и белом цветах. Кроме того, он повторяет форму обычной монеты, а с другой стороны — перекликается с логотипом ЦБ. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Согласно постановлению, у рубля будет наличная, безналичная и цифровая формы оплаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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