Банк России утвердил логотип цифрового рубля
Банк России утвердил и продемонстрировал логотип цифрового рубля. Он был одобрен советом директоров.
«Совет директоров Банка России одобрил логотип национальной цифровой валюты — цифрового рубля», — говорится в сообщении Центробанка. Уточняется, что он представляет собой обведенный знак рубля в кораллово-алом и белом цветах. Кроме того, он повторяет форму обычной монеты, а с другой стороны — перекликается с логотипом ЦБ.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Согласно постановлению, у рубля будет наличная, безналичная и цифровая формы оплаты.
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