03 августа 2023

«Известия»: в России появится новый способ обозначать цены на продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Продуктовый магазин. Пермь, продукты, молоко, магазин, супермаркет, еда
На продукции будут указывать стоимость за один килограмм или литр Фото:

В России представителей торговли обязуют указывать на продукции стоимость за один килограмм или литр. Законопроект может быть принят уже в октябре, сообщают журналисты.

«Госдума в октябре рассмотрит в первом чтении законопроект «О внесении изменения в статью 10 закона РФ «О защите прав потребителей». Им предлагается обязать торговые сети и магазины указывать цену за единицу измерения товара — за один килограмм или литр. Законопроект получил положительный отзыв правового управления ГД и рекомендован к рассмотрению», — написано в документе, с которым ознакомились «Известия».

Это поможет избежать случаев, когда продавцы снижают вес товара при сохранении размера упаковки и отпускной цены. А также снизят количество продукта в упаковке без изменения цены.

Ранее URA.RU писало, что в Госдуму предложили внести законопроект, согласно которому потребитель сможет покупать продукцию по стоимости, указанной на ценнике. Это планировали сделать потому, что потребители часто сталкиваются с ситуацией, когда цена товара на ценнике не совпадает с ценой товара на чеке.

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В России представителей торговли обязуют указывать на продукции стоимость за один килограмм или литр. Законопроект может быть принят уже в октябре, сообщают журналисты. «Госдума в октябре рассмотрит в первом чтении законопроект «О внесении изменения в статью 10 закона РФ «О защите прав потребителей». Им предлагается обязать торговые сети и магазины указывать цену за единицу измерения товара — за один килограмм или литр. Законопроект получил положительный отзыв правового управления ГД и рекомендован к рассмотрению», — написано в документе, с которым ознакомились «Известия». Это поможет избежать случаев, когда продавцы снижают вес товара при сохранении размера упаковки и отпускной цены. А также снизят количество продукта в упаковке без изменения цены. Ранее URA.RU писало, что в Госдуму предложили внести законопроект, согласно которому потребитель сможет покупать продукцию по стоимости, указанной на ценнике. Это планировали сделать потому, что потребители часто сталкиваются с ситуацией, когда цена товара на ценнике не совпадает с ценой товара на чеке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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