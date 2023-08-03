«Известия»: в России появится новый способ обозначать цены на продукты

В России представителей торговли обязуют указывать на продукции стоимость за один килограмм или литр. Законопроект может быть принят уже в октябре, сообщают журналисты.
«Госдума в октябре рассмотрит в первом чтении законопроект «О внесении изменения в статью 10 закона РФ «О защите прав потребителей». Им предлагается обязать торговые сети и магазины указывать цену за единицу измерения товара — за один килограмм или литр. Законопроект получил положительный отзыв правового управления ГД и рекомендован к рассмотрению», — написано в документе, с которым ознакомились «Известия».
Это поможет избежать случаев, когда продавцы снижают вес товара при сохранении размера упаковки и отпускной цены. А также снизят количество продукта в упаковке без изменения цены.
Ранее URA.RU писало, что в Госдуму предложили внести законопроект, согласно которому потребитель сможет покупать продукцию по стоимости, указанной на ценнике. Это планировали сделать потому, что потребители часто сталкиваются с ситуацией, когда цена товара на ценнике не совпадает с ценой товара на чеке.
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