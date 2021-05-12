В Госдуме хотят изменить права россиян при покупках в магазине

Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, согласно которому потребитель сможет приобретать товар по стоимости, указанной на ценнике. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Потребитель вправе купить товар по цене, указанной на ценнике, в случае несоответствия цены товара, указанной на ценнике, и при его оплате», — говорится в документе, опубликованнов в Telegram-канале Нилова. Также уточняется, что информация о таком праве должна размещаться продавцом вблизи места оплаты товара.
В пояснительной записке говорится, что потребители часто сталкиваются с ситуацией, когда цена товара на ценнике не совпадает с ценой товара на чеке. При этом депутаты отмечают, что заинтересованные лица оправдывают данную ситуацию техническими сбоями, окончанием акции или «устаревшей информацией».
В результате потребитель вынужден отказаться от товара или потребовать возврат. Однако многие покупатели даже не замечают подобной уловки и покупают товары по завышенной цене. Чтобы этого не происходило, депутаты предлагают внести соответствующие поправки в закон «О защите прав потребителей».
Ранее президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов рассказал, что в России зафиксирован резкий рост количества магазинов, которые вводят покупателей в заблуждение относительно стоимости товаров. Также сообщалось о схеме работы магазинов по продаже по завышенным ценам ширпотреба, который невозможно вернуть продавцу.
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