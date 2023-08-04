В Копейске (Челябинская область) автомобиль ВАЗ врезался в ворота местного отдела полиции. За рулем находился пьяный водитель без прав, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.
«Авария произошла в субботу около 05:10. Водитель 2005 года рождения за рулем ВАЗ-2107 врезался в металлическое ограждение, продолжил движение и въехал в забор здания по улице Ленина, 62 (отдел полиции Копейска)», — сообщили URA.RU в ведомстве.
По предварительным данным, водитель не имел прав на управление транспортным средством и был пьян. Его лишили прав в 2022 году за вождение в пьяном виде. На мужчину составлены административные протоколы. Возбуждено дело по статье 264 УК РФ («Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).
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