04 августа 2023

В Копейске пьяный водитель снес забор отдела полиции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Район Шевелевка, Карельцева, 109. Курган, забор, ограждение, карельцева 109
Водитель без прав въехал в металлическое ограждение здания полиции (фото из архива) Фото:

В Копейске (Челябинская область) автомобиль ВАЗ врезался в ворота местного отдела полиции. За рулем находился пьяный водитель без прав, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области.

«Авария произошла в субботу около 05:10. Водитель 2005 года рождения за рулем ВАЗ-2107 врезался в металлическое ограждение, продолжил движение и въехал в забор здания по улице Ленина, 62 (отдел полиции Копейска)», — сообщили URA.RU в ведомстве.

По предварительным данным, водитель не имел прав на управление транспортным средством и был пьян. Его лишили прав в 2022 году за вождение в пьяном виде. На мужчину составлены административные протоколы. Возбуждено дело по статье 264 УК РФ («Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

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В Копейске (Челябинская область) автомобиль ВАЗ врезался в ворота местного отдела полиции. За рулем находился пьяный водитель без прав, сообщили URA.RU в ГУ МВД по Челябинской области. «Авария произошла в субботу около 05:10. Водитель 2005 года рождения за рулем ВАЗ-2107 врезался в металлическое ограждение, продолжил движение и въехал в забор здания по улице Ленина, 62 (отдел полиции Копейска)», — сообщили URA.RU в ведомстве. По предварительным данным, водитель не имел прав на управление транспортным средством и был пьян. Его лишили прав в 2022 году за вождение в пьяном виде. На мужчину составлены административные протоколы. Возбуждено дело по статье 264 УК РФ («Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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