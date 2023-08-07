В Москве простились с актрисой Мирошниченко. Фото

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Церемония прощания с Сергеем Лухмановым. Верхняя Пышма, церемония прощания, букет цветов
Ирину Мирошниченко похоронили на Троекуровском кладбище Фото:

В Москве завершилась церемония прощания с артисткой Ириной Мирошниченко в МХТ имени Чехова. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

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Прощание с Мирошниченко началось в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова. На церемонии присутствовал певец Лев Лещенко, который назвал уход актрисы «печальным и скорбным событием». Также на похоронах были актер Евгений Миронов и зампредседателя Союза театральных деятелей Геннадий Смирнов.

Мирошниченко умерла 3 августа на 82-м году жизни, напоминает «Ридус». Причиной смерти стала продолжительная болезнь актрисы. Для многих артистов уход Мирошниченко стал большой утратой. Так, певица Лолита Милявская выразила сожаление из-за того, что «один за другим уходят личности, которые делали миллионы людей счастливыми», пишут «Дни.ру». О кончине звезды высказался и президент России Владимир Путин. Он заявил, что Мирошниченко принадлежала к когорте настоящий актеров, которые посвятили свою жизнь творчеству, передает MK.RU.

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В Москве завершилась церемония прощания с артисткой Ириной Мирошниченко в МХТ имени Чехова. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище. Прощание с Мирошниченко началось в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова. На церемонии присутствовал певец Лев Лещенко, который назвал уход актрисы «печальным и скорбным событием». Также на похоронах были актер Евгений Миронов и зампредседателя Союза театральных деятелей Геннадий Смирнов. Мирошниченко умерла 3 августа на 82-м году жизни, напоминает «Ридус». Причиной смерти стала продолжительная болезнь актрисы. Для многих артистов уход Мирошниченко стал большой утратой. Так, певица Лолита Милявская выразила сожаление из-за того, что «один за другим уходят личности, которые делали миллионы людей счастливыми», пишут «Дни.ру». О кончине звезды высказался и президент России Владимир Путин. Он заявил, что Мирошниченко принадлежала к когорте настоящий актеров, которые посвятили свою жизнь творчеству, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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