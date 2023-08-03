Чем прославилась умершая актриса Ирина Мирошниченко: биография и главные роли

Актриса Ирина Мирошниченко скончалась на 82 году жизни от остановки сердца. URA.RU рассказывает о жизни народной артистки России и звезды советского кино.
Биография
- Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в городе Барнаул в семье военнослужащего Петра Исаевича Вайнштейна и актрисы Москонцерта Екатерины Антоновны Мирошниченко.
- После переезда в Москву она проходила пробы в школу Большого театра. С шести лет обучалась игре на скрипке, аккордеоне, изучала французский язык.
- Мирошниченко занималась в студии при Театре Ленинского комсомола. В 1961 году поступила в школу-студию при МХАТе на курс В. П. Маркова.
- После окончания вуза в 1965-м ее приняли во МХАТ. Первыми работами были такие роли, как Маша в спектакле «Чайка», Ольга в спектакле «Три сестры», Раневская в «Вишневом саде» А. П. Чехова.
- Впервые в кино актриса появилась в 1963 году в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» в роли Кати. Но более заметной работой актрисы стала роль разведчицы Галины Ортынской в фильме 1966 года «Их знали только в лицо».
- В МХТ им. А. П. Чехова, где актриса служила более 60 лет, Мирошниченко играла во всех без исключения постановках пьес Антона Чехова, что здесь когда-либо ставились. В общей сложности она исполнила восемь женских ролей.
Что случилось с актрисой
- В конце июля 81-летняя актриса почувствовала себя плохо. Через шесть дней Мирошниченко вызвали скорую помощь и увезли в реанимацию с тяжелой формой гриппа. Там у артистки произошла остановка сердца. Медицинским работникам удалось восстановить сердцебиение, но ее состояние оценивалось как тяжелое. Врачи диагностировали у актрисы аденому гипофиза (доброкачественная опухоль). Также у нее подтвердился грипп, из-за которого возникли осложнения, кисты в почках и утолщение стенок желудка. Состояние актрисы оценивалось как крайне тяжелое: врачи подключили ее к ИВЛ, она впала в кому.
- 3 августа стало известно, что актриса Ирина Мирошниченко скончалась от остановки сердца. Врачам удавалось запустить сердце артистки, однако это не помогло ее спасти. Сообщается, что расходы на траурную церемонию возьмет на себя МХТ имени Чехова.
- По версии telegram-канала Mash, Мирошниченко скончалась из-за полиорганной недостаточности вследствие септическего шока. Там уточнили, что осложнения развились из-за воспаления внутренней оболочки сердца. К тому же, у Мирошниченко была обнаружена опухоль в области головного мозга.
- По данным РИА Новости, Ирина Мирошниченко будет похоронена на троекуровском кладбище. Об этом сообщил Игорь Золотовицкий, ректор школы-студии МХАТ.
Реакция общественности на смерть актрисы
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким актрисы. «Незабываемые образы в театре, яркие и глубокие роли в кино — десятки лет Ирина Петровна радовала нас своими работами. Светлая память», — написал Собянин
Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков прокомментировал смерть актрисы Ирины Мирошниченко. «Она была звездой, она ей и осталась», — сказал Михалков. По его словам, актриса горела своей работой. А Господь дал ей талант, обворожительную внешность и огромную энергию.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.