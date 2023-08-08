Baza: в Брянской области упал беспилотник

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон. США. stock , нато, сша, бпла, беспилотник, stock, бла, дрон
Российские военные сбили беспилотник (архивное фото) Фото:

В Брянской области военные обнаружили в небе беспилотник и оперативно его сбили. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«БПЛА типа „крыло“ был визуально обнаружен пограничниками недалеко от границы с Украиной в Севском районе Брянской области», — пишет telegram-канал. По данным авторов поста, вскоре после обнаружения летательного устройства российские военные оперативно его сбили.

Разрушений в результате падения беспилотника нет. Никто не пострадал.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для подтверждения информации о падении беспилотника. На данный момент ответ не поступил.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Брянской области военные обнаружили в небе беспилотник и оперативно его сбили. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «БПЛА типа „крыло“ был визуально обнаружен пограничниками недалеко от границы с Украиной в Севском районе Брянской области», — пишет telegram-канал. По данным авторов поста, вскоре после обнаружения летательного устройства российские военные оперативно его сбили. Разрушений в результате падения беспилотника нет. Никто не пострадал. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для подтверждения информации о падении беспилотника. На данный момент ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...