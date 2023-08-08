Baza: в Брянской области упал беспилотник

Российские военные сбили беспилотник (архивное фото)
В Брянской области военные обнаружили в небе беспилотник и оперативно его сбили. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«БПЛА типа „крыло“ был визуально обнаружен пограничниками недалеко от границы с Украиной в Севском районе Брянской области», — пишет telegram-канал. По данным авторов поста, вскоре после обнаружения летательного устройства российские военные оперативно его сбили.
Разрушений в результате падения беспилотника нет. Никто не пострадал.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для подтверждения информации о падении беспилотника. На данный момент ответ не поступил.
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