Цены на такси в России достигли максимума за 10 лет

09 августа 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

В июне цена на такси достигла 32,53 рублей на один километр пути Фото: Георгий Бергал © URA.RU Стоимость поездки на такси в России достигла максимума за последние десять лет, составив 32,53 рубля за один километр пути. Об этом стало известно из данных Росстата. «Стоимость поездки на такси достигла максимальной отметки за последние десять лет. В июне она достигла 32,53 рублей в расчете на один километр пути», — передает данные федеральной службы РБК. Там добавили, что цены на услуги такси непрерывно растут с апреля 2021 года, а самый большой рост был зафиксирован в первой половине 2023 года. Представители сервиса «Максим» сообщают, что стоимость поездки на такси в регионах России выросла на 25%, а в Москве — на 40% с начала 2023 года. Это обусловлено увеличением цен на транспортные средства, вызванным международными санкциями и проблемами с комплектующими у российских автозаводов, заключили в компании. Ранее стало известно, что в соответствии с новыми правилами в сфере такси, перевозчики получат возможность самостоятельно регулировать тарифы, что приведет к значительному повышению цен. Также повышение цен может быть связано с планами изменения правил для агрегаторов такси, которые предусматривают введение штрафов за передачу заказов водителям без официальной лицензии, передает A42.

Стоимость поездки на такси в России достигла максимума за последние десять лет, составив 32,53 рубля за один километр пути. Об этом стало известно из данных Росстата. «Стоимость поездки на такси достигла максимальной отметки за последние десять лет. В июне она достигла 32,53 рублей в расчете на один километр пути», — передает данные федеральной службы РБК. Там добавили, что цены на услуги такси непрерывно растут с апреля 2021 года, а самый большой рост был зафиксирован в первой половине 2023 года. Представители сервиса «Максим» сообщают, что стоимость поездки на такси в регионах России выросла на 25%, а в Москве — на 40% с начала 2023 года. Это обусловлено увеличением цен на транспортные средства, вызванным международными санкциями и проблемами с комплектующими у российских автозаводов, заключили в компании. Ранее стало известно, что в соответствии с новыми правилами в сфере такси, перевозчики получат возможность самостоятельно регулировать тарифы, что приведет к значительному повышению цен. Также повышение цен может быть связано с планами изменения правил для агрегаторов такси, которые предусматривают введение штрафов за передачу заказов водителям без официальной лицензии, передает A42.