В совете по развитию такси предупредили о повышении цен на поездки в сентябре

Общественник Герасименко: осенью тарифы на такси вырастут до 20%

02 августа 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Осенью перевозчики получат право самостоятельно устанавливать тарифы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Новые правила перевозки в сфере такси позволят перевозчикам самим регулировать тарифы, что приведет к заметному подъему цен. Об этом URA.RU рассказал представитель Общественного совета в УрФО по развитию рынка такси в регионах РФ Владимир Герасименко. «Перевозчик получит право устанавливать тариф. Тогда он включит в него все составляющие своих расходов за три дня до применения этих тарифов, как это обязывает закон, разместит его на сайте уполномоченного органа. Тарифы также будут настраивать из класса комфортности, времени суток, дней недели, загруженности дорог. После 1 сентября ситуация кардинально поменяется и тарифы будут расти на 20%», — сказал Владимир Герасименко. «Перевозчик должен будет получать разрешение, а служба заказа такси будет обязана проверить его наличие. По мере того как государство будет дорабатывать автоматизированию федеральную систему, будут передавать службе заказа такси и другие контрольные функции. Это вещи, которые приведут к тому, что стоимость поездки будет расти», — добавил собеседник агентства. Герасименко подчеркнул, что перевозчик сможет учитывать все свои расходы при новых правилах. «Если ты имеешь разрешение на перевозку, то автомобиль должен быть снабжен цветографической композицией, шашечками, таксист проходить предрейсовый медицинский контроль. Еще должен быть полис ОСАГО для такси. Сегодня его никто не оформляет, потому что он дорогой», — объяснил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новые правила перевозки в сфере такси позволят перевозчикам самим регулировать тарифы, что приведет к заметному подъему цен. Об этом URA.RU рассказал представитель Общественного совета в УрФО по развитию рынка такси в регионах РФ Владимир Герасименко. «Перевозчик получит право устанавливать тариф. Тогда он включит в него все составляющие своих расходов за три дня до применения этих тарифов, как это обязывает закон, разместит его на сайте уполномоченного органа. Тарифы также будут настраивать из класса комфортности, времени суток, дней недели, загруженности дорог. После 1 сентября ситуация кардинально поменяется и тарифы будут расти на 20%», — сказал Владимир Герасименко. «Перевозчик должен будет получать разрешение, а служба заказа такси будет обязана проверить его наличие. По мере того как государство будет дорабатывать автоматизированию федеральную систему, будут передавать службе заказа такси и другие контрольные функции. Это вещи, которые приведут к тому, что стоимость поездки будет расти», — добавил собеседник агентства. Герасименко подчеркнул, что перевозчик сможет учитывать все свои расходы при новых правилах. «Если ты имеешь разрешение на перевозку, то автомобиль должен быть снабжен цветографической композицией, шашечками, таксист проходить предрейсовый медицинский контроль. Еще должен быть полис ОСАГО для такси. Сегодня его никто не оформляет, потому что он дорогой», — объяснил он.