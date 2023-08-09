Минздрав: при взрыве в доме в Махачкале пострадали восемь человек

09 августа 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Ребенок трех лет получил черепно-мозговую травму и ранение глаза, сообщили в Минздраве региона Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU При взрыве в доме в Махачкале пострадали восемь человек. Об этом сообщили в Минздраве региона. «Восемь человек пострадали при взрыве в доме в Махачкале: ребенок в больнице, семерым взрослым помогли амбулаторно», — сообщили в telegram-канале Минздрава. Там отметили, что ребенок трех лет получил черепно-мозговую травму и ранение глаза, его госпитализировали. Семерым взрослым оказана амбулаторная помощь.

При взрыве в доме в Махачкале пострадали восемь человек. Об этом сообщили в Минздраве региона. «Восемь человек пострадали при взрыве в доме в Махачкале: ребенок в больнице, семерым взрослым помогли амбулаторно», — сообщили в telegram-канале Минздрава. Там отметили, что ребенок трех лет получил черепно-мозговую травму и ранение глаза, его госпитализировали. Семерым взрослым оказана амбулаторная помощь.