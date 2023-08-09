Минздрав: при взрыве в доме в Махачкале пострадали восемь человек

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Пожар на заводе "Полимер пласт". Тюмень, мчс, скорая помошь
Ребенок трех лет получил черепно-мозговую травму и ранение глаза, сообщили в Минздраве региона Фото:

При взрыве в доме в Махачкале пострадали восемь человек. Об этом сообщили в Минздраве региона.

«Восемь человек пострадали при взрыве в доме в Махачкале: ребенок в больнице, семерым взрослым помогли амбулаторно», — сообщили в telegram-канале Минздрава. Там отметили, что ребенок трех лет получил черепно-мозговую травму и ранение глаза, его госпитализировали. Семерым взрослым оказана амбулаторная помощь.

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При взрыве в доме в Махачкале пострадали восемь человек. Об этом сообщили в Минздраве региона. «Восемь человек пострадали при взрыве в доме в Махачкале: ребенок в больнице, семерым взрослым помогли амбулаторно», — сообщили в telegram-канале Минздрава. Там отметили, что ребенок трех лет получил черепно-мозговую травму и ранение глаза, его госпитализировали. Семерым взрослым оказана амбулаторная помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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