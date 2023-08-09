Экономист раскрыл, насколько ЦБ еще повысит ключевую ставку

Экономист Масленников спрогнозировал повышение ставок по ипотеке и автокредитам

09 августа 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Ключевая ставка в сентябре может повыситься до 8,75%, считает Никита Масленников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Центробанк (ЦБ) либо возьмет паузу, либо повысит ключевую ставку еще на 25 базисных пунктов, то есть до 8,75%, что скажется на кредитах. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, политолог, экономист Никита Масленников. «На мой взгляд, равновероятны два сценария. Это либо пауза в повышении ставки, либо незначительный ее рост на 25 базисных пунктов. Если у нас сегодня ключевая ставка ЦБ 8,5%, то будет 8,75%. Но это пока все очень условно, потому что вся прогнозная композиция факторов, которые будут влиять на принятие решений, не вполне еще сформировались. Тем не менее мы видим продолжающийся рост инфляционного давления. По прогнозам самого Центрального банка, если смотреть на средние годовые значения по ключевой ставке, нельзя исключить продолжения повышения в течение этого года. Будет ли это в сентябре, будет ли это в конце года? Пока тренд указывает на повышение ставки», — объяснил Никита Масленников. В беседе с URA.RU младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА», финансовый аналитик Вячеслав Путиловский отметил, что ключевая ставка ЦБ может подняться до 9%. «Я ожидаю рост где-то на 0,5%, то есть скорее всего до 9%. На россиянах это отразится в первую очередь удорожанием банковского финансирования и постепенным ростом, как ставок по привлечению от депозитов, так и по кредитам. Не отыграно еще предыдущее повышение, поэтому сначала должно быть отыграно оно. То есть рост будет относительно текущего не очень высокий», — подчеркнул он. По мнению Масленникова, в выигрыше от повышения ключевой ставки ЦБ окажутся россияне, кто сохраняет свои денежные средства на депозитах. «Если цикл повышения ключевой ставки будет продолжаться, то, естественно, будет увеличение ставок по кредитам, подорожание потребительского кредитования, автокредитования, по ипотеке. Но с другой стороны, те, кто намерен сберегать и продолжать работать с банками, сохраняя свои средства на депозитах, окажутся в выигрыше, потому что депозитные ставки значимо подросли. Средний по десяти крупным банкам превышает 8%», — заявил он. Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин допустил, что к сентябрю произойдет рост ключевой ставки. В июле она поднялась с 7,5% до 8,5%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центробанк (ЦБ) либо возьмет паузу, либо повысит ключевую ставку еще на 25 базисных пунктов, то есть до 8,75%, что скажется на кредитах. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, политолог, экономист Никита Масленников. «На мой взгляд, равновероятны два сценария. Это либо пауза в повышении ставки, либо незначительный ее рост на 25 базисных пунктов. Если у нас сегодня ключевая ставка ЦБ 8,5%, то будет 8,75%. Но это пока все очень условно, потому что вся прогнозная композиция факторов, которые будут влиять на принятие решений, не вполне еще сформировались. Тем не менее мы видим продолжающийся рост инфляционного давления. По прогнозам самого Центрального банка, если смотреть на средние годовые значения по ключевой ставке, нельзя исключить продолжения повышения в течение этого года. Будет ли это в сентябре, будет ли это в конце года? Пока тренд указывает на повышение ставки», — объяснил Никита Масленников. В беседе с URA.RU младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА», финансовый аналитик Вячеслав Путиловский отметил, что ключевая ставка ЦБ может подняться до 9%. «Я ожидаю рост где-то на 0,5%, то есть скорее всего до 9%. На россиянах это отразится в первую очередь удорожанием банковского финансирования и постепенным ростом, как ставок по привлечению от депозитов, так и по кредитам. Не отыграно еще предыдущее повышение, поэтому сначала должно быть отыграно оно. То есть рост будет относительно текущего не очень высокий», — подчеркнул он. По мнению Масленникова, в выигрыше от повышения ключевой ставки ЦБ окажутся россияне, кто сохраняет свои денежные средства на депозитах. «Если цикл повышения ключевой ставки будет продолжаться, то, естественно, будет увеличение ставок по кредитам, подорожание потребительского кредитования, автокредитования, по ипотеке. Но с другой стороны, те, кто намерен сберегать и продолжать работать с банками, сохраняя свои средства на депозитах, окажутся в выигрыше, потому что депозитные ставки значимо подросли. Средний по десяти крупным банкам превышает 8%», — заявил он. Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин допустил, что к сентябрю произойдет рост ключевой ставки. В июле она поднялась с 7,5% до 8,5%.