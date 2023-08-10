В ЯНАО увеличили количество рейсов на главной переправе

На переправе Салехард — Лабытнанги паромы будут ходить каждые 15 минут
На главной паромной переправе Салехард — Лабытнанги паромы будут ходить чаще в вечернее время. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Во временной промежуток с 20-00 до 22-00 часов увеличили частоту движения паромных составов. Отправления каждые 15 минут», — сообщает пресс-служба окружного дептранса в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала».
Ранее URA.RU сообщило, что на подъезде к переправе Салехард — Лабытнанги была изменена схема движения. Заезд на паромы осуществляется по трем полосам.
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