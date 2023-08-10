10 августа 2023
09 августа 2023

В ЯНАО увеличили количество рейсов на главной переправе

На переправе Салехард — Лабытнанги паромы станут ходить чаще
© Служба новостей «URA.RU»
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Река Иртыш. Тобольский район. Пермь, паром, иртыш, речные перевозки, новигация
На переправе Салехард — Лабытнанги паромы будут ходить каждые 15 минут Фото:

На главной паромной переправе Салехард — Лабытнанги паромы будут ходить чаще в вечернее время. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Во временной промежуток с 20-00 до 22-00 часов увеличили частоту движения паромных составов. Отправления каждые 15 минут», — сообщает пресс-служба окружного дептранса в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала».

Ранее URA.RU сообщило, что на подъезде к переправе Салехард — Лабытнанги была изменена схема движения. Заезд на паромы осуществляется по трем полосам.

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На главной паромной переправе Салехард — Лабытнанги паромы будут ходить чаще в вечернее время. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Во временной промежуток с 20-00 до 22-00 часов увеличили частоту движения паромных составов. Отправления каждые 15 минут», — сообщает пресс-служба окружного дептранса в telegram-канале «Дороги и транспорт Ямала». Ранее URA.RU сообщило, что на подъезде к переправе Салехард — Лабытнанги была изменена схема движения. Заезд на паромы осуществляется по трем полосам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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