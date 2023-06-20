На подъезде к переправе Салехард — Лабытнанги меняют схему дорожного движения Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Власти ЯНАО меняют схему дорожного движения к перепеве Салехард — Лабытнанги. Теперь будут работать три полосы, сообщили в ямальском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«На подъезде к переправе Салехард — Лабытнанги меняют схему дорожного движения. На заезд к паромам будет действовать 3 полосы. Первая правая для грузовых транспортных средств, вторая и третья — для легковых и спецтранспорта. Для выезда с оголовка переправы будет действовать четвертая полоса», — говорится в сообщении.

Там добавили, что на четвертой полосе специалисты устанавливают шлагбаум и наносят дорожные разметки. На подъезде также установят знаки дорожного движения.

Ранее сообщалось, что переправу могут закрыть из-за непогоды. Тогда в регионе прогнозировали сильный ветер.