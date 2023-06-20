20 июня 2023

В ЯНАО на подъезде к переправе Салехард — Лабытнанги изменят схему движения. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Обследование ледовой переправы Салехард -Лабытнанги и вездеходов на воздушных подушках. Салехард
На подъезде к переправе Салехард — Лабытнанги меняют схему дорожного движения Фото:

Власти ЯНАО меняют схему дорожного движения к перепеве Салехард — Лабытнанги. Теперь будут работать три полосы, сообщили в ямальском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«На подъезде к переправе Салехард — Лабытнанги меняют схему дорожного движения. На заезд к паромам будет действовать 3 полосы. Первая правая для грузовых транспортных средств, вторая и третья — для легковых и спецтранспорта. Для выезда с оголовка переправы будет действовать четвертая полоса», — говорится в сообщении.

Там добавили, что на четвертой полосе специалисты устанавливают шлагбаум и наносят дорожные разметки. На подъезде также установят знаки дорожного движения.

Ранее сообщалось, что переправу могут закрыть из-за непогоды. Тогда в регионе прогнозировали сильный ветер.

Схема дорожного движения
Схема дорожного движения
Фото:

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Власти ЯНАО меняют схему дорожного движения к перепеве Салехард — Лабытнанги. Теперь будут работать три полосы, сообщили в ямальском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «На подъезде к переправе Салехард — Лабытнанги меняют схему дорожного движения. На заезд к паромам будет действовать 3 полосы. Первая правая для грузовых транспортных средств, вторая и третья — для легковых и спецтранспорта. Для выезда с оголовка переправы будет действовать четвертая полоса», — говорится в сообщении. Там добавили, что на четвертой полосе специалисты устанавливают шлагбаум и наносят дорожные разметки. На подъезде также установят знаки дорожного движения. Ранее сообщалось, что переправу могут закрыть из-за непогоды. Тогда в регионе прогнозировали сильный ветер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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