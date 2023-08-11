Член РАН Петрукович раскрыл, как Луна поможет в освоении Марса

Член РАН Петрукович: Россия сделала первый шаг к межпланетным перелетам

11 августа 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Люди заново учатся садиться на Луну, сказал Анатолий Петрукович Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Луна станет транспортным хабом для межпланетных путешествий и первым шагом к освоению Марса. Об этом URA.RU заявил член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович. «Луна — это только первая остановка на пути в дальний космос. Все космические страны хотят лететь на Марс. Луна — это удобное место для такой тренировки, отладки всех технологий. В будущем на нее можно перенести часть производств, связанных с межпланетной транспортировкой, потому что с Луны легче стартовать в космос, чем с Земли. Она более легкое небесное тело, сила тяжести там меньше, поэтому затрат топлива нужно меньше, чтобы с Луны стартовать», — сказал Анатолий Петрукович. По его словам, военные перспективы Луны пока не обсуждаются. «Сейчас различные страны, в том числе Китай и США, планируют использовать ее для научных целей. Например, там могут быть размещены какие-то астрономические приборы для отработки различных космических технологий. Сейчас пока стоит задача просто научиться опять садиться на Луну после 50 лет перерыва. Провести какие-то первые исследования, выбрать место, подходящее для того, чтобы обосноваться на Луне. С военным потенциалом пока не совсем понятно, потому что Луна очень далеко от Земли. Если послушать перспективные планы других стран, то там пока такие вопросы не поднимаются», — подчеркнул директор института. Ночью 11 августа Россия впервые в своей современной истории отправила на Луну космический корабль. Запуск аппарата «Луна-25» был произведен с космодрома Восточный. Исследования помогут проследить эволюцию и происхождение спутника Земли. Также космическая программа поможет отработать технологию мягкой посадки возле Южного полюса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Луна станет транспортным хабом для межпланетных путешествий и первым шагом к освоению Марса. Об этом URA.RU заявил член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович. «Луна — это только первая остановка на пути в дальний космос. Все космические страны хотят лететь на Марс. Луна — это удобное место для такой тренировки, отладки всех технологий. В будущем на нее можно перенести часть производств, связанных с межпланетной транспортировкой, потому что с Луны легче стартовать в космос, чем с Земли. Она более легкое небесное тело, сила тяжести там меньше, поэтому затрат топлива нужно меньше, чтобы с Луны стартовать», — сказал Анатолий Петрукович. По его словам, военные перспективы Луны пока не обсуждаются. «Сейчас различные страны, в том числе Китай и США, планируют использовать ее для научных целей. Например, там могут быть размещены какие-то астрономические приборы для отработки различных космических технологий. Сейчас пока стоит задача просто научиться опять садиться на Луну после 50 лет перерыва. Провести какие-то первые исследования, выбрать место, подходящее для того, чтобы обосноваться на Луне. С военным потенциалом пока не совсем понятно, потому что Луна очень далеко от Земли. Если послушать перспективные планы других стран, то там пока такие вопросы не поднимаются», — подчеркнул директор института. Ночью 11 августа Россия впервые в своей современной истории отправила на Луну космический корабль. Запуск аппарата «Луна-25» был произведен с космодрома Восточный. Исследования помогут проследить эволюцию и происхождение спутника Земли. Также космическая программа поможет отработать технологию мягкой посадки возле Южного полюса.