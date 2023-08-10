Россия запустила космический корабль на Луну впервые в новейшей истории

Запуск аппарата произвели с космодрома Восточный
Ночью 11 августа Россия впервые в своей современной истории отправила на Луну космический корабль. Запуск аппарата «Луна-25» был произведен с космодрома Восточный. Трансляция велась на сайте RT.
Станция должна будет прибыть на Южный полюс Луны, где находятся участки с вечной мерзлотой. В этом месте ученые надеются найти воду. До спутника Земли космический аппарат должен долететь к 21 августа.
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