10 августа 2023

Россия запустила космический корабль на Луну впервые в новейшей истории

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Запуск аппарата произвели с космодрома Восточный Фото:

Ночью 11 августа Россия впервые в своей современной истории отправила на Луну космический корабль. Запуск аппарата «Луна-25» был произведен с космодрома Восточный. Трансляция велась на сайте RT.

Станция должна будет прибыть на Южный полюс Луны, где находятся участки с вечной мерзлотой. В этом месте ученые надеются найти воду. До спутника Земли космический аппарат должен долететь к 21 августа.

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Ночью 11 августа Россия впервые в своей современной истории отправила на Луну космический корабль. Запуск аппарата «Луна-25» был произведен с космодрома Восточный. Трансляция велась на сайте RT. Станция должна будет прибыть на Южный полюс Луны, где находятся участки с вечной мерзлотой. В этом месте ученые надеются найти воду. До спутника Земли космический аппарат должен долететь к 21 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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