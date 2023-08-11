Зачем Россия впервые за 50 лет отправила корабль на Луну

Роскосмос: исследования программы Луна-25 помогут проследить эволюцию Луны

«Луна-25» приземлится на спутнике Земли с 21 по 24 августа Фото: Пресс-служба Роскосмоса

В ночь на 11 августа Россия впервые за 50 лет запустила космическую станцию «Луна-25». В Роскосмосе подчеркнули, что миссия направлена на поиск воды в Южном полюсе Луны и анализ происхождения спутника. URA.RU раскрывает какие еще исследования будут проводиться в ходе космической миссии.

Как будет проходить полет?

Запуск «Луна-25» проходил в Амурской области с космодрома «Восточный». Сама станция примыкает к ракете носителю «Союз-2.1б». Ракета достигнет околоземной орбиты, после чего сделает полвитка вокруг планеты. Затем станция «Луна-25» будет направлена с ракеты на траекторию полета к Луне. Все это займет менее полутора часов. Сама станция достигнет спутниковой орбиты через пять суток. Еще около недели понадобится на посадку. С 21 по 24 августа станция окончательно приземлится после чего проведет на спутнике Земли в течение года.

Как будут проходить исследования?

Южный полюс Луны имеет несколько особенностей, позволяющие проводить исследования. Там есть кратеры с запасами водяного льда. Кроме того эта область спутника Земли освещается Солнцем, что позволяет размещать там солнечные батареи. На протяжении сотен миллионов лет на поверхности накапливались слои инея.

«Это исключительно интересное место для исследований. Здесь могут храниться следы более ранних периодов развития Солнечной системы», — уточнил исполнительный директор по перспективным программам и науке «Роскосмоса» Александр Блошенко.

Что такое «Луна-25»?

«Луна-25» — проект по запуску посадочной автоматической межпланетной станции для исследования верхнего слоя поверхности в районе южного полюса Луны. Проект входит в Федеральную космическую программу России на 2016—2025 года, отмечается на официальном сайте Института космических исследований РАН.

Задачи исследования

Исследования помогут проследить эволюцию и происхождение Луны;

Они будут направлены на дальнейшее освоение спутника Земли;

Космическая программа поможет отработать технологию мягкой посадки возле Южного полюса.

Последний раз подобная посадка лунной станции проходила во времена СССР. Тогда они прилунялись в экваториальной зоне. Теперь же планируется совершить мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом местности.

Задел на будущее

После того как пройдут исследования на Южном полюсе Луны, случится следующий этап космической программы. «После этого с коллегами из Китая будем переходить к новой фазе — возможности пилотируемого посещения Луны и строительства лунной базы», — рассказал глава Роскосмоса Юрий Борисов в разговоре с РИА Новости. Он надеется, что в будущем к данной программе смогут присоединиться и другие страны.