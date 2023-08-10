Суд отказался увольнять финансового управляющего сына челябинского экс-губернатора

Павел Стешенцев останется финуправляющим Александра Дубровского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Уральского округа отказался увольнять Павла Стешенцева, являющегося финуправляющим сына бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, Александра. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, требование предъявила сестра должника Анна Дубровская.

«От А.Б. Дубровской в суд поступили возражения против кандидатуры П.С. Стешенцева. Указанные выводы судов первой и апелляционной инстанций являются правильными, оснований не согласиться с ними суд округа не находит», — отмечено в постановлении.

Дубровская потребовала заменить Стешенцева, представив несколько доводов. Заявитель посчитала, что у финансового управляющего есть взаимные интересы с мажоритарным кредитором, обществом «Кредендо-Ингосстрах Кредитное Страхование». Также инициатор спора озвучила сомнения в компетентности и добросовестности управляющего. Дубровская указала на отсутствие дополнительной страховки ответственности Стешенцева. Чтобы исключить сомнения, заявитель предложила выбрать управляющего случайным методом.

Принимая решение, суд не согласился с доводами. Он указал на то, что факт страхования ответственности подтвержден, никаких взысканий по итогам работы Стешенцева нет, как нет и заинтересованности по отношению к кредитору. Судьи указали на общее правило при выборе управляющего, в первую очередь, с учетом мнения кредиторов. Крупнейшими из них являются общества «Евраз Маркет» и «Кредендо-Ингосстрах Кредитное Страхование», обеспечившие свыше 95% голосующей задолженности. Компании устраивает кандидатура Стешенцева, а метод случайной выборки в законе принят как исключительный.

Дубровский-младший инициировал свое банкротство в сентябре 2021 года. Сумма задолженности превысила 274 млн рублей, однако кредиторам заплатят лишь 22 млн — из имеющихся в распоряжении должника средств. План реструктуризации задолженности кредиторов не устроил, и они инициировали спор о его пересмотре. Со СМИ Дубровские не общаются. Отец Александра, экс-губернатор, также объявлен банкротом, он находится за границей.