Кредиторов сына челябинского экс-губернатора не устроил план погашения долгов

25 апреля 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

В суде рассмотрят апелляцию кредиторов Александра Дубровского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кредиторы сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александра просят суд пересмотреть план реструктуризации долга. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «Принять апелляционные жалобы ООО „Кредендо-Ингосстрах Кредитное Страхование“, АО „Кредит Урал Банк“ на определение Арбитражного суда Челябинской области от 17.03.2023. Назначить дело к судебному разбирательству», — говорить в определении суда. Судебное заседание назначено на 24 мая. На нем рассмотрят график выплаты долгов. В соответствии с ним, первый платеж в сумме один миллион рублей должен быть проведен до 9 июня. Финальный, четвертый, транш в сумме почти 11 миллионов рублей назначен к перечислению не позднее 11 марта 2024 года. Всего суд назначил к выплате 21,97 млн рублей. Однако когда в сентябре 2021 года Дубровский-младший инициировал свое банкротство, задолженность оценивалась в 274 млн рублей. Мажоритарным кредитором суд назвал общество «Кредендо». Собрания кредиторов с его участием дважды собирались в январе 2023 года, и тогда участники не стали утверждать план реструктуризации долгов. Кредиторы посчитали, что быстрее получат свои деньги, если сына экс-губернатора объявят банкротом и распродадут его имущество.

Кредиторы сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александра просят суд пересмотреть план реструктуризации долга. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «Принять апелляционные жалобы ООО „Кредендо-Ингосстрах Кредитное Страхование“, АО „Кредит Урал Банк“ на определение Арбитражного суда Челябинской области от 17.03.2023. Назначить дело к судебному разбирательству», — говорить в определении суда. Судебное заседание назначено на 24 мая. На нем рассмотрят график выплаты долгов. В соответствии с ним, первый платеж в сумме один миллион рублей должен быть проведен до 9 июня. Финальный, четвертый, транш в сумме почти 11 миллионов рублей назначен к перечислению не позднее 11 марта 2024 года. Всего суд назначил к выплате 21,97 млн рублей. Однако когда в сентябре 2021 года Дубровский-младший инициировал свое банкротство, задолженность оценивалась в 274 млн рублей. Мажоритарным кредитором суд назвал общество «Кредендо». Собрания кредиторов с его участием дважды собирались в январе 2023 года, и тогда участники не стали утверждать план реструктуризации долгов. Кредиторы посчитали, что быстрее получат свои деньги, если сына экс-губернатора объявят банкротом и распродадут его имущество.