Челябинского экс-губернатора Дубровского признали банкротом

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил 19 июля заявление ПО «Монтажник» о признании банкротом экс-губернатора Бориса Дубровского. Сообщение об этом появилось в базе данных суда.
«Судебное заседание завершено. Удовлетворить заявление ПО «Монтажник», — указано в документах, полный текст решения еще не опубликован.
Дубровские купили «Монтажник» в 2018 году, когда глава семьи руководил регионом. В отставку с поста губернатора Дубровский-старший ушел в марте 2019 года. В сентябре 2020 года фирму признали банкротом, долги перед кредиторами приблизились к двум миллиардам рублей.
В ходе процесса банкротства конкурсный управляющий «Монтажника» Елена Соломка добилась, чтобы суд признал недействительной сделку, по которой с декабря 2019 года по июнь 2020-го со счетов фирмы экс-губернатору перечислено свыше 37 млн рублей. Дубровский-старший должен был вернуть деньги компании, но не сделал этого. Долг стал поводом для подачи иска о банкротстве.
Экс-губернатор подавал ходатайство о выплате рассрочки долга, указав, что живет только на одну пенсию в 237 тысяч рублей в месяц. Суд в ходатайстве отказал. Бывший глава региона живет за пределами России, его представители от общения со СМИ отказываются.
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