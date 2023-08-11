Студенты-участники СВО смогут перевестись на бюджет даже при отсутствии вакантных мест

Решение о перераспределении бюджетных мест будет приниматься внутри учебной организации
Студенты, которые участвовавшие в спецоперации, смогут перевестись на бюджет даже при отсутствии свободных мест. Такое решение приняли в правительстве России во время обсуждения постановления.
«Правительство РФ утвердило постановление о перераспределении вакантных мест для студентов-участников СВО, они получат возможность перевестись на бесплатную форму обучения», — передает РИА Новости решение кабмина. Отмечается, что число бюджетных мест будет переноситься с одного направления на другое. Решение о перераспределении мест будет приниматься внутри образовательной организации.
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