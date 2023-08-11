Студенты-участники СВО смогут перевестись на бюджет даже при отсутствии вакантных мест

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День знаний в Пермском университете. Пермь, пгниу, день знаний, студенты
Решение о перераспределении бюджетных мест будет приниматься внутри учебной организации Фото:

Студенты, которые участвовавшие в спецоперации, смогут перевестись на бюджет даже при отсутствии свободных мест. Такое решение приняли в правительстве России во время обсуждения постановления.

«Правительство РФ утвердило постановление о перераспределении вакантных мест для студентов-участников СВО, они получат возможность перевестись на бесплатную форму обучения», — передает РИА Новости решение кабмина. Отмечается, что число бюджетных мест будет переноситься с одного направления на другое. Решение о перераспределении мест будет приниматься внутри образовательной организации.

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Студенты, которые участвовавшие в спецоперации, смогут перевестись на бюджет даже при отсутствии свободных мест. Такое решение приняли в правительстве России во время обсуждения постановления. «Правительство РФ утвердило постановление о перераспределении вакантных мест для студентов-участников СВО, они получат возможность перевестись на бесплатную форму обучения», — передает РИА Новости решение кабмина. Отмечается, что число бюджетных мест будет переноситься с одного направления на другое. Решение о перераспределении мест будет приниматься внутри образовательной организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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