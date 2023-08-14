Mash: в Москве нашли предмет, похожий на мину «Лепесток»

В Москве, предположительно, найдена мина «Лепесток», пишет Mash
В Москве обнаружили подозрительный предмет, похожий на противопехотную мину «Лепесток». Предмет найден поблизости от офиса «Аэрофлота» на Фрунзенской набережной.
«Предмет, похожий на противопехотную мину „Лепесток“, нашли возле офиса „Аэрофлота“ на Фрунзенской набережной в Москве», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что снаряд, вкопанный в землю, имеет надпись «USA» на корпусе.
Обновлено в 21:31. Telegram-канал Baza сообщает, что «мина», обнаруженная рядом с офисом «Аэрофлота» и вызвавшая панику среди свидетелей, являлась частью системы автополива газона.
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