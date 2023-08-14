Куда пойти на День города в Екатеринбурге с детьми. Список

15 августа 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Детские развлечения можно будет найти в разных частях города весь день Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие Уже в эту субботу, 19 августа, в Екатеринбурге состоится празднование 300-летия города. Программа обширная и по большей части рассчитана на взрослую аудиторию. Но куда направиться тем, кто хочет отметить грандиозное событие с малышами? URA.RU подготовило подборку мест для детского отдых. Октябрьская площадь Основной площадкой для маленьких екатеринбуржцев станет Октябрьская площадь. Здесь с 12:00 и до 20:00 будет идти детская программа «Аэропорт возможностей». Организаторы обещают, что всем найдется занятие по интересам. Например, можно будет отправиться с ребенком на мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, нарисовать собственный мультфильм, научиться создавать 3D-модели городских объектов, пройти тест на профориентацию или посмотреть театральные и музыкальные выступления. Ближе к вечеру, в 19:00, на сцену выйдут певица и видеоблогер Milana Star и певец Звонкий. После можно будет остаться на дискотеку под открытым небом. Исторический сквер Театрализованное представление об исторических вехах города и о людях, создававших и создающих Екатеринбург, можно посетить на Плотинке. Гранд-спектакль «Екатеринбург. Место действия» начнется в 19:00. Площадка перед VEER Mall Творческие коллективы из школ искусств города, ансамбль танца «Улыбка» Свердловской государственной детской филармонии, театр балета «Щелкунчик» и фольклорный ансамбль «Звонцы» будут радовать детей с 14:00. После этого, в 17:20, можно насладиться духовыми оркестрами из Азербайджана. Преображенский парк Не менее насыщенная программа ожидается в районе Академический. С часу дня здесь юных гостей будут ждать Екатерининский оркестр, детские коллективы района, города и области. На десерт останется концерт тик-токера Amirchik — он выйдет на сцену в 21:00. Администрация Екатеринбурга Завершить вечер можно и в центре города на 3D-мэппинге — его представят на здании мэрии. Ожидается четыре сеанса: в 22:40, 23:00, 23:20 и 23:40. Параллельно в 22:50 запустят фейерверки в Академическом и над акваторией городского пруда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уже в эту субботу, 19 августа, в Екатеринбурге состоится празднование 300-летия города. Программа обширная и по большей части рассчитана на взрослую аудиторию. Но куда направиться тем, кто хочет отметить грандиозное событие с малышами? URA.RU подготовило подборку мест для детского отдых. Октябрьская площадь Основной площадкой для маленьких екатеринбуржцев станет Октябрьская площадь. Здесь с 12:00 и до 20:00 будет идти детская программа «Аэропорт возможностей». Организаторы обещают, что всем найдется занятие по интересам. Например, можно будет отправиться с ребенком на мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, нарисовать собственный мультфильм, научиться создавать 3D-модели городских объектов, пройти тест на профориентацию или посмотреть театральные и музыкальные выступления. Ближе к вечеру, в 19:00, на сцену выйдут певица и видеоблогер Milana Star и певец Звонкий. После можно будет остаться на дискотеку под открытым небом. Театрализованное представление об исторических вехах города и о людях, создававших и создающих Екатеринбург, можно посетить на Плотинке. Гранд-спектакль «Екатеринбург. Место действия» начнется в 19:00. Творческие коллективы из школ искусств города, ансамбль танца «Улыбка» Свердловской государственной детской филармонии, театр балета «Щелкунчик» и фольклорный ансамбль «Звонцы» будут радовать детей с 14:00. После этого, в 17:20, можно насладиться духовыми оркестрами из Азербайджана. Не менее насыщенная программа ожидается в районе Академический. С часу дня здесь юных гостей будут ждать Екатерининский оркестр, детские коллективы района, города и области. На десерт останется концерт тик-токера Amirchik — он выйдет на сцену в 21:00. Завершить вечер можно и в центре города на 3D-мэппинге — его представят на здании мэрии. Ожидается четыре сеанса: в 22:40, 23:00, 23:20 и 23:40. Параллельно в 22:50 запустят фейерверки в Академическом и над акваторией городского пруда.