Уже в эту субботу, 19 августа, в Екатеринбурге состоится празднование 300-летия города. Программа обширная и по большей части рассчитана на взрослую аудиторию. Но куда направиться тем, кто хочет отметить грандиозное событие с малышами? URA.RU подготовило подборку мест для детского отдых.
Октябрьская площадь
Основной площадкой для маленьких екатеринбуржцев станет Октябрьская площадь. Здесь с 12:00 и до 20:00 будет идти детская программа «Аэропорт возможностей». Организаторы обещают, что всем найдется занятие по интересам. Например, можно будет отправиться с ребенком на мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, нарисовать собственный мультфильм, научиться создавать 3D-модели городских объектов, пройти тест на профориентацию или посмотреть театральные и музыкальные выступления.
Ближе к вечеру, в 19:00, на сцену выйдут певица и видеоблогер Milana Star и певец Звонкий. После можно будет остаться на дискотеку под открытым небом.
Исторический сквер
Театрализованное представление об исторических вехах города и о людях, создававших и создающих Екатеринбург, можно посетить на Плотинке. Гранд-спектакль «Екатеринбург. Место действия» начнется в 19:00.
Площадка перед VEER Mall
Творческие коллективы из школ искусств города, ансамбль танца «Улыбка» Свердловской государственной детской филармонии, театр балета «Щелкунчик» и фольклорный ансамбль «Звонцы» будут радовать детей с 14:00. После этого, в 17:20, можно насладиться духовыми оркестрами из Азербайджана.
Преображенский парк
Не менее насыщенная программа ожидается в районе Академический. С часу дня здесь юных гостей будут ждать Екатерининский оркестр, детские коллективы района, города и области. На десерт останется концерт тик-токера Amirchik — он выйдет на сцену в 21:00.
Администрация Екатеринбурга
Завершить вечер можно и в центре города на 3D-мэппинге — его представят на здании мэрии. Ожидается четыре сеанса: в 22:40, 23:00, 23:20 и 23:40. Параллельно в 22:50 запустят фейерверки в Академическом и над акваторией городского пруда.
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