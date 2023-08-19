Умер актер из «Бриллиантовой руки»

Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни
Народный артист России Игорь Ясулович умер. Об этом сообщили в Российском институте театрального искусства (ГИТИС).
«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», — сообщил ГИТИС в своем
Ясулович стал известным благодаря ролям в фильмах «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев» и «Гардемарины, вперед!». В июле артист попал в больницу из-за проблем с почками, передает «Царьград».
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