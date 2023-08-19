Умер актер из «Бриллиантовой руки»

ГИТИС: умер актер из «Бриллиантовой руки» Игорь Ясулович
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни Фото:

Народный артист России Игорь Ясулович умер. Об этом сообщили в Российском институте театрального искусства (ГИТИС).

«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», — сообщил ГИТИС в своем telegram-канале. Артисту был 81 год.

Ясулович стал известным благодаря ролям в фильмах «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев» и «Гардемарины, вперед!». В июле артист попал в больницу из-за проблем с почками, передает «Царьград».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Народный артист России Игорь Ясулович умер. Об этом сообщили в Российском институте театрального искусства (ГИТИС). «С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», — сообщил ГИТИС в своем telegram-канале. Артисту был 81 год. Ясулович стал известным благодаря ролям в фильмах «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев» и «Гардемарины, вперед!». В июле артист попал в больницу из-за проблем с почками, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...