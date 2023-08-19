В Киеве признали, что не смогут защитить все энергообъекты зимой

Данилов: на Украине есть проблемы с защитой энергообъектов к зиме

19 августа 2023 в 22:24 Размер текста - 17 +

Алексей Данилов отметил, что энергосистемы Украины в 2023 году защищены лучше, однако этого недостаточно Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не сможет к зиме создать оборонные системы, которые защитят все энергообъекты страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он отметил, что в 2023 году энергообъекты страны защищены лучше, чем это было в прошлом году. «Мы защищены гораздо лучше, чем на февраль 2022 года. Наши энергетики имеют опыт, это непростая работа, большая территория. Мы не говорим, что мы сможем защитить все энергосистемы. Защитить полностью физическими защитными сооружениями крайне сложно», — заявил Алексей Данилов в эфире «Украинского радио». Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отмечал, что предстоящая зима на Украине будет сложной. Это связано с тем, что в стране наблюдаются сбои в работе энергосистемы, передает RT. Россия начала атаковать украинские объекты инфраструктуры после теракта на Крымском мосту. Об этом сообщал президент РФ Владимир Путин. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин отмечал, что удары по энергосистеме приблизят поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украина не сможет к зиме создать оборонные системы, которые защитят все энергообъекты страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он отметил, что в 2023 году энергообъекты страны защищены лучше, чем это было в прошлом году. «Мы защищены гораздо лучше, чем на февраль 2022 года. Наши энергетики имеют опыт, это непростая работа, большая территория. Мы не говорим, что мы сможем защитить все энергосистемы. Защитить полностью физическими защитными сооружениями крайне сложно», — заявил Алексей Данилов в эфире «Украинского радио». Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк отмечал, что предстоящая зима на Украине будет сложной. Это связано с тем, что в стране наблюдаются сбои в работе энергосистемы, передает RT. Россия начала атаковать украинские объекты инфраструктуры после теракта на Крымском мосту. Об этом сообщал президент РФ Владимир Путин. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин отмечал, что удары по энергосистеме приблизят поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ).