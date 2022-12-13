Пушилин раскрыл фактор, приближающий поражение Киева

Пушилин: российские удары по энергообъектам Украины приближают ее поражение
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Клипарт. Магнитогорск, ток, провода, напряжение, подстанция, электричество
Удары ВС РФ по энергообъектам Украины затрудняют коммуникацию ВСУ, отметил Пушилин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские удары по украинским объектам энергетики приближают военное поражение Украины. С таким заявлением выступил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Это (удары России по украинским энергообъектам — прим. URA.RU) создает те условия, при которых абсолютно точно военное поражение оставшейся части Украины просто приближается», — сказал Пушилин в разговоре с РИА Новости. Удары по объектам энергетики Украины, в первую очередь, затруднят логистику военного характера, уточнил врио главы ДНР.

Ранее Минобороны подтверждало удары российских вооруженных сил по объектам энергетики Украины. В ведомстве поясняли, что это нарушает управление группировками украинской армии и их тыловым обеспечением. Удары по объектам украинской инфраструктуры, отмечали в Минобороны, наносятся высокоточным оружием воздушного и морского базирования, сообщает RT.

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Российские удары по украинским объектам энергетики приближают военное поражение Украины. С таким заявлением выступил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Это (удары России по украинским энергообъектам — прим. URA.RU) создает те условия, при которых абсолютно точно военное поражение оставшейся части Украины просто приближается», — сказал Пушилин в разговоре с РИА Новости. Удары по объектам энергетики Украины, в первую очередь, затруднят логистику военного характера, уточнил врио главы ДНР. Ранее Минобороны подтверждало удары российских вооруженных сил по объектам энергетики Украины. В ведомстве поясняли, что это нарушает управление группировками украинской армии и их тыловым обеспечением. Удары по объектам украинской инфраструктуры, отмечали в Минобороны, наносятся высокоточным оружием воздушного и морского базирования, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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