Пушилин раскрыл фактор, приближающий поражение Киева

Пушилин: российские удары по энергообъектам Украины приближают ее поражение

13 декабря 2022 в 10:27 Размер текста - 17 +

Удары ВС РФ по энергообъектам Украины затрудняют коммуникацию ВСУ, отметил Пушилин Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские удары по украинским объектам энергетики приближают военное поражение Украины. С таким заявлением выступил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Это (удары России по украинским энергообъектам — прим. URA.RU) создает те условия, при которых абсолютно точно военное поражение оставшейся части Украины просто приближается», — сказал Пушилин в разговоре с РИА Новости. Удары по объектам энергетики Украины, в первую очередь, затруднят логистику военного характера, уточнил врио главы ДНР. Ранее Минобороны подтверждало удары российских вооруженных сил по объектам энергетики Украины. В ведомстве поясняли, что это нарушает управление группировками украинской армии и их тыловым обеспечением. Удары по объектам украинской инфраструктуры, отмечали в Минобороны, наносятся высокоточным оружием воздушного и морского базирования, сообщает RT.

Российские удары по украинским объектам энергетики приближают военное поражение Украины. С таким заявлением выступил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Это (удары России по украинским энергообъектам — прим. URA.RU) создает те условия, при которых абсолютно точно военное поражение оставшейся части Украины просто приближается», — сказал Пушилин в разговоре с РИА Новости. Удары по объектам энергетики Украины, в первую очередь, затруднят логистику военного характера, уточнил врио главы ДНР. Ранее Минобороны подтверждало удары российских вооруженных сил по объектам энергетики Украины. В ведомстве поясняли, что это нарушает управление группировками украинской армии и их тыловым обеспечением. Удары по объектам украинской инфраструктуры, отмечали в Минобороны, наносятся высокоточным оружием воздушного и морского базирования, сообщает RT.