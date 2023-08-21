Во Франции объяснили, почему Нидерланды не отдадут F-16 Украине

Политик Филиппо: Нидерланды не отдадут F-16 Украине из-за изменений в парламенте
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Филиппо заявил, что новая правящая партия Нидерландов оставит истребители себе Фото:
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Украина не получит F-16 потому, что осенью в Нидерландах сменится правящая партия, которая выберет мир и оставит истребители себе. Такое заявление сделал французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Уходящий в отставку глобалист Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, пообещал F-16 Зеленскому [поставки F-16]. Но на досрочных парламентских выборах 22 ноября „Партия свободы“ победит его партию! Они выберут мир и оставят F-16 себе!» — написал политик на своей странице в соцсети X.

Ранее URA.RU сообщало, что в августе Вашингтон дал свое согласие на передачу Данией и Нидерландами Украине F-16. Истребители поступят в распоряжение ВСУ после того, как украинские пилоты завершат соответствующее обучение.

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Украина не получит F-16 потому, что осенью в Нидерландах сменится правящая партия, которая выберет мир и оставит истребители себе. Такое заявление сделал французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Уходящий в отставку глобалист Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, пообещал F-16 Зеленскому [поставки F-16]. Но на досрочных парламентских выборах 22 ноября „Партия свободы“ победит его партию! Они выберут мир и оставят F-16 себе!» — написал политик на своей странице в соцсети X. Ранее URA.RU сообщало, что в августе Вашингтон дал свое согласие на передачу Данией и Нидерландами Украине F-16. Истребители поступят в распоряжение ВСУ после того, как украинские пилоты завершат соответствующее обучение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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