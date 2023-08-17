17 августа 2023

США одобрили передачу Украине F-16 Данией и Нидерландами

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Истребители F-16.stock, нато, истребитель, f-16, nato, stock, ф-16
F-16 отправят после обучения украинских пилотов управлению, пишет Reuters Фото:
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Вашингтон одобрил передачу Данией и Нидерландами Украине истребителей F-16 после завершения обучения украинских пилотов. Об этом сообщил источник.

«США дали согласие на передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 Украине», — передает информацию источника агентство Reuters. F-16 отправят после обучения украинских пилотов управлению. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже отправил в администрации Дании и Нидерландов письмо с одобрением.

Ранее обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 неоднократно откладывалось. По информации The Washington Post тренировки могут затянуться до лета следующего года. Как выяснили журналисты Politico, ВСУ не могут начать обучение из-за низкого уровня английского языка. При этом американская газета The New York Times сообщила, что наличие у Киева истребителей F-16 не окажет влияния на ход СВО.

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Вашингтон одобрил передачу Данией и Нидерландами Украине истребителей F-16 после завершения обучения украинских пилотов. Об этом сообщил источник. «США дали согласие на передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 Украине», — передает информацию источника агентство Reuters. F-16 отправят после обучения украинских пилотов управлению. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже отправил в администрации Дании и Нидерландов письмо с одобрением. Ранее обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 неоднократно откладывалось. По информации The Washington Post тренировки могут затянуться до лета следующего года. Как выяснили журналисты Politico, ВСУ не могут начать обучение из-за низкого уровня английского языка. При этом американская газета The New York Times сообщила, что наличие у Киева истребителей F-16 не окажет влияния на ход СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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