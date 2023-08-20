Тиктокер из Нижневартовска подстригся налысо за 400 тысяч рублей 21 августа 2023 в 11:51 Размер текста - 17 + Стример Mellstroy постриг налысо еще одного тиктокера Фото: Размик Закарян © URA.RU Звезда TikTok родом из Нижневартовска Денис Давыдов подстригся налысо и сбрил брови за 400 тысяч рублей. Об этом тиктокер сообщил в своем telegram-канале. Денис со своим другом вели прямой эфир на стриминговой площадке, на трансляцию к ним зашел известный стример-миллионер под ником Mellstroy (Андрей Бурим). Он предложил тиктокерам обновить прическу и сбрить брови за денежное вознаграждение в размере 400 тысяч рублей. «Просто представь, ты молодой пацан и бреешь брови и лысину за 400 тысяч рублей», — прокомментировал Давыдов. Денис Давыдов стал не первой жертвой Mellstroy, недавно стример запустил челлендж «Закидываю деньги стримерам на стрижку». В эфире налысо постриглись уже около шести человек. Звезда TikTok родом из Нижневартовска Денис Давыдов подстригся налысо и сбрил брови за 400 тысяч рублей. Об этом тиктокер сообщил в своем telegram-канале. Денис со своим другом вели прямой эфир на стриминговой площадке, на трансляцию к ним зашел известный стример-миллионер под ником Mellstroy (Андрей Бурим). Он предложил тиктокерам обновить прическу и сбрить брови за денежное вознаграждение в размере 400 тысяч рублей. «Просто представь, ты молодой пацан и бреешь брови и лысину за 400 тысяч рублей», — прокомментировал Давыдов. Денис Давыдов стал не первой жертвой Mellstroy, недавно стример запустил челлендж «Закидываю деньги стримерам на стрижку». В эфире налысо постриглись уже около шести человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям