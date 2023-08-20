20 августа 2023
19 августа 2023
18 августа 2023

Тиктокер из Нижневартовска подстригся налысо за 400 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Стример Mellstroy постриг налысо еще одного тиктокера Фото:

Звезда TikTok родом из Нижневартовска Денис Давыдов подстригся налысо и сбрил брови за 400 тысяч рублей. Об этом тиктокер сообщил в своем telegram-канале.

Денис со своим другом вели прямой эфир на стриминговой площадке, на трансляцию к ним зашел известный стример-миллионер под ником Mellstroy (Андрей Бурим). Он предложил тиктокерам обновить прическу и сбрить брови за денежное вознаграждение в размере 400 тысяч рублей. «Просто представь, ты молодой пацан и бреешь брови и лысину за 400 тысяч рублей», — прокомментировал Давыдов.

Денис Давыдов стал не первой жертвой Mellstroy, недавно стример запустил челлендж «Закидываю деньги стримерам на стрижку». В эфире налысо постриглись уже около шести человек.

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Звезда TikTok родом из Нижневартовска Денис Давыдов подстригся налысо и сбрил брови за 400 тысяч рублей. Об этом тиктокер сообщил в своем telegram-канале. Денис со своим другом вели прямой эфир на стриминговой площадке, на трансляцию к ним зашел известный стример-миллионер под ником Mellstroy (Андрей Бурим). Он предложил тиктокерам обновить прическу и сбрить брови за денежное вознаграждение в размере 400 тысяч рублей. «Просто представь, ты молодой пацан и бреешь брови и лысину за 400 тысяч рублей», — прокомментировал Давыдов. Денис Давыдов стал не первой жертвой Mellstroy, недавно стример запустил челлендж «Закидываю деньги стримерам на стрижку». В эфире налысо постриглись уже около шести человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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