NHK: слив радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» начнется через три дня

Правительство Японии готовится начать слив радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан 24 августа. Об этом сообщает сообщает издание NHK.
«Правительство приступило к финальному этапу утверждения 24 августа в качестве даты начала слива в океан очищенной от радиации воды с аварийной АЭС «Фукусима-1», — говорится в материале издания. Там добавили, что министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура предварительно объявил официальное утверждение даты начала сброса воды с АЭС на пресс-конференции в Токио, запланированной на 22 августа.
Ранее стало известно, что Япония готовится скоро начать сброс радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» в океан, что вызывает озабоченность внутри страны и за ее пределами. Этот противоречивый план был принят спустя 12 лет после аварии на атомной электростанции, передает MK.RU. Китай и Южная Корея осудили решение и проявили крайнее недовольство в связи с данным решением, в то время как США поддержали намерения Японии, сообщает Life.
Правительство Японии готовится начать слив радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан 24 августа. Об этом сообщает сообщает издание NHK. «Правительство приступило к финальному этапу утверждения 24 августа в качестве даты начала слива в океан очищенной от радиации воды с аварийной АЭС «Фукусима-1», — говорится в материале издания. Там добавили, что министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура предварительно объявил официальное утверждение даты начала сброса воды с АЭС на пресс-конференции в Токио, запланированной на 22 августа. Ранее стало известно, что Япония готовится скоро начать сброс радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» в океан, что вызывает озабоченность внутри страны и за ее пределами. Этот противоречивый план был принят спустя 12 лет после аварии на атомной электростанции, передает MK.RU. Китай и Южная Корея осудили решение и проявили крайнее недовольство в связи с данным решением, в то время как США поддержали намерения Японии, сообщает Life.