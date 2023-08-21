NHK: слив радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» начнется через три дня

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АО "Далур". Село Уксянское, Курганская область, радиация, радиационный фон
Слив радиоактивной воды назначен на 24 августа, сообщает NHK Фото:

Правительство Японии готовится начать слив радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан 24 августа. Об этом сообщает сообщает издание NHK.

«Правительство приступило к финальному этапу утверждения 24 августа в качестве даты начала слива в океан очищенной от радиации воды с аварийной АЭС «Фукусима-1», — говорится в материале издания. Там добавили, что министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура предварительно объявил официальное утверждение даты начала сброса воды с АЭС на пресс-конференции в Токио, запланированной на 22 августа.

Ранее стало известно, что Япония готовится скоро начать сброс радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» в океан, что вызывает озабоченность внутри страны и за ее пределами. Этот противоречивый план был принят спустя 12 лет после аварии на атомной электростанции, передает MK.RU. Китай и Южная Корея осудили решение и проявили крайнее недовольство в связи с данным решением, в то время как США поддержали намерения Японии, сообщает Life.

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Правительство Японии готовится начать слив радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан 24 августа. Об этом сообщает сообщает издание NHK. «Правительство приступило к финальному этапу утверждения 24 августа в качестве даты начала слива в океан очищенной от радиации воды с аварийной АЭС «Фукусима-1», — говорится в материале издания. Там добавили, что министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура предварительно объявил официальное утверждение даты начала сброса воды с АЭС на пресс-конференции в Токио, запланированной на 22 августа. Ранее стало известно, что Япония готовится скоро начать сброс радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» в океан, что вызывает озабоченность внутри страны и за ее пределами. Этот противоречивый план был принят спустя 12 лет после аварии на атомной электростанции, передает MK.RU. Китай и Южная Корея осудили решение и проявили крайнее недовольство в связи с данным решением, в то время как США поддержали намерения Японии, сообщает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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