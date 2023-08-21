Следком завел дело из-за гибели ребенка во время пожара в ХМАО

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за гибели ребенка в Ханты-Мансийске. Жертву нашли после тушения пожара в жилом балке.
«По предварительным данным, 18 августа 2023 года около 21 часа, произошло возгорание жилого балка по улице Восточной города Ханты-Мансийска. После тушения открытого огня в жилом помещении обнаружено тело 4-летнего ребенка, проживавшего по указанному адресу», — говорится в telegram-канале югорского СК.
Следователи выясняют причины возгорания и условия проживания ребенка. К истории также подключилась прокуратура, которая устроила свою проверку. «Будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства, своевременности реагирования экстренных служб, полноте действий и решений в отношении указанной семьи со стороны органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних», — говорится на сайте ведомства.
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