ВС РФ уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, stock, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша
Из-за попытки атаки БПЛА никто не пострадал Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Над Белгородской областью украинский беспилотник был сбит российской противовоздушной обороной. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Средствами ПВО БПЛА обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что из-за попытки атаки ВСУ никто не пострадал. Разрушений в результате происшествия нет.

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Над Белгородской областью украинский беспилотник был сбит российской противовоздушной обороной. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Средствами ПВО БПЛА обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что из-за попытки атаки ВСУ никто не пострадал. Разрушений в результате происшествия нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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