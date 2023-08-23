ВС РФ уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Из-за попытки атаки БПЛА никто не пострадал
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Белгородской областью украинский беспилотник был сбит российской противовоздушной обороной. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Средствами ПВО БПЛА обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что из-за попытки атаки ВСУ никто не пострадал. Разрушений в результате происшествия нет.
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