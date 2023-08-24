24 августа 2023

Shot: в Калужской области слышны взрывы

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В калужской области слышны взрывы. О четырех хлоаках в небе сообщили жители городов Обнинск и Малоярославец, пишет telegram-канал Shot.

«Взрывы в Калужской области. Жители городов Обнинск и Малоярославец утверждают, что слышали 3—4 хлопка в небе. Предположительно, системы ПВО отражают попытки атаки на регион с помощью БПЛА. Официальной информации о происшествии в данный момент нет», — пишет Shot.

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В калужской области слышны взрывы. О четырех хлоаках в небе сообщили жители городов Обнинск и Малоярославец, пишет telegram-канал Shot. «Взрывы в Калужской области. Жители городов Обнинск и Малоярославец утверждают, что слышали 3—4 хлопка в небе. Предположительно, системы ПВО отражают попытки атаки на регион с помощью БПЛА. Официальной информации о происшествии в данный момент нет», — пишет Shot.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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