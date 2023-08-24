Shot: в Калужской области слышны взрывы

25 августа 2023 в 02:57 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В калужской области слышны взрывы. О четырех хлоаках в небе сообщили жители городов Обнинск и Малоярославец, пишет telegram-канал Shot. «Взрывы в Калужской области. Жители городов Обнинск и Малоярославец утверждают, что слышали 3—4 хлопка в небе. Предположительно, системы ПВО отражают попытки атаки на регион с помощью БПЛА. Официальной информации о происшествии в данный момент нет», — пишет Shot.

В калужской области слышны взрывы. О четырех хлоаках в небе сообщили жители городов Обнинск и Малоярославец, пишет telegram-канал Shot. «Взрывы в Калужской области. Жители городов Обнинск и Малоярославец утверждают, что слышали 3—4 хлопка в небе. Предположительно, системы ПВО отражают попытки атаки на регион с помощью БПЛА. Официальной информации о происшествии в данный момент нет», — пишет Shot.