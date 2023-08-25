В Кремле рассказали, будет ли Путин участвовать в саммите G20

Песков: Путин не планирует участвовать в саммите G20 в Индии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Путин пока не намерен участвовать в саммите G20 Фото:

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует участвовать в саммите G20 в Индии. Вопрос дистанционного участия главы государства пока уточняется. Об этом отвечая на вопрос URA.RU в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, таких планов нет, формат участия России непосредственно связанный с поездкой не рассматривается. У президента сейчас плотный график и основной акцент сделан на мероприятия, связанные с СВО. В саммите БРИКС глава государства участвовал дистанционного. Здесь дистанционный формат пока уточняется», — пояснил Дмитрий Песков.

Саммит G-20 пройдет 9—10 сентября 2023 года в Индии. В Нью-Дели главы государств Группы двадцати встретятся восемнадцатый раз.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует участвовать в саммите G20 в Индии. Вопрос дистанционного участия главы государства пока уточняется. Об этом отвечая на вопрос URA.RU в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, таких планов нет, формат участия России непосредственно связанный с поездкой не рассматривается. У президента сейчас плотный график и основной акцент сделан на мероприятия, связанные с СВО. В саммите БРИКС глава государства участвовал дистанционного. Здесь дистанционный формат пока уточняется», — пояснил Дмитрий Песков. Саммит G-20 пройдет 9—10 сентября 2023 года в Индии. В Нью-Дели главы государств Группы двадцати встретятся восемнадцатый раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...