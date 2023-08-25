В Кремле рассказали, будет ли Путин участвовать в саммите G20 Песков: Путин не планирует участвовать в саммите G20 в Индии 25 августа 2023 в 15:11 Размер текста - 17 + Путин пока не намерен участвовать в саммите G20 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин пока не планирует участвовать в саммите G20 в Индии. Вопрос дистанционного участия главы государства пока уточняется. Об этом отвечая на вопрос URA.RU в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, таких планов нет, формат участия России непосредственно связанный с поездкой не рассматривается. У президента сейчас плотный график и основной акцент сделан на мероприятия, связанные с СВО. В саммите БРИКС глава государства участвовал дистанционного. Здесь дистанционный формат пока уточняется», — пояснил Дмитрий Песков. Саммит G-20 пройдет 9—10 сентября 2023 года в Индии. В Нью-Дели главы государств Группы двадцати встретятся восемнадцатый раз. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует участвовать в саммите G20 в Индии. Вопрос дистанционного участия главы государства пока уточняется. Об этом отвечая на вопрос URA.RU в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, таких планов нет, формат участия России непосредственно связанный с поездкой не рассматривается. У президента сейчас плотный график и основной акцент сделан на мероприятия, связанные с СВО. В саммите БРИКС глава государства участвовал дистанционного. Здесь дистанционный формат пока уточняется», — пояснил Дмитрий Песков. Саммит G-20 пройдет 9—10 сентября 2023 года в Индии. В Нью-Дели главы государств Группы двадцати встретятся восемнадцатый раз. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям