В Кремле рассказали, будет ли Путин участвовать в саммите G20

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует участвовать в саммите G20 в Индии. Вопрос дистанционного участия главы государства пока уточняется. Об этом отвечая на вопрос URA.RU в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, таких планов нет, формат участия России непосредственно связанный с поездкой не рассматривается. У президента сейчас плотный график и основной акцент сделан на мероприятия, связанные с СВО. В саммите БРИКС глава государства участвовал дистанционного. Здесь дистанционный формат пока уточняется», — пояснил Дмитрий Песков.
Саммит G-20 пройдет 9—10 сентября 2023 года в Индии. В Нью-Дели главы государств Группы двадцати встретятся восемнадцатый раз.
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