Женская сборная Испании объявила бойкот до отставки главы RFEF Рубиалеса

26 августа 2023 в 00:13 Размер текста - 17 +

Заявлении об отставке подписали более 80 футболисток Фото: Размик Закарян © URA.RU Женская сборная Испании объявила бойкот до отставки главы Королевской испанской футбольной федерации RFEF Луиса Рубиалеса. Об этом сообщается в аккаунте Ассоциации профессиональных футболистов в соцсети Х (экс-Twitter). «После всего, что произошло на награждении женского чемпионата мира — 2023, мы хотим заявить, что все игроки, которые подписали письменное соглашение, не вернутся в состав сборной Испании, если действующее руководство федерации сохранится в том же составе», — отмечается в заявлении. Его подписали 23 девушки, выигравшие женский чемпионат мира, а также еще 58 футболисток. Инцидент произошел во время церемонии награждения чемпионата мира среди женщин. Глава RFEF Луис Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Его действия болельщики, журналисты расценили как чрезмерные. Второй зампредседателя правительства Испании, министр труда страны Иоланда Диас заявил, что Рубиалес должен покинуть свой пост. Глава RFEF принес извинения, но подавать в отставку не намерен и готов защищаться в суде.

Женская сборная Испании объявила бойкот до отставки главы Королевской испанской футбольной федерации RFEF Луиса Рубиалеса. Об этом сообщается в аккаунте Ассоциации профессиональных футболистов в соцсети Х (экс-Twitter). «После всего, что произошло на награждении женского чемпионата мира — 2023, мы хотим заявить, что все игроки, которые подписали письменное соглашение, не вернутся в состав сборной Испании, если действующее руководство федерации сохранится в том же составе», — отмечается в заявлении. Его подписали 23 девушки, выигравшие женский чемпионат мира, а также еще 58 футболисток. Инцидент произошел во время церемонии награждения чемпионата мира среди женщин. Глава RFEF Луис Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Его действия болельщики, журналисты расценили как чрезмерные. Второй зампредседателя правительства Испании, министр труда страны Иоланда Диас заявил, что Рубиалес должен покинуть свой пост. Глава RFEF принес извинения, но подавать в отставку не намерен и готов защищаться в суде.