Власти в Нигере дали трем послам 48 часов, чтобы покинуть страну

Посол Германии должен уехать из Нигера
В Нигере лидеры мятежников, устроивших госпереворот, потребовали, чтобы посол Нигерии, а также послы Германии и Франции покинули страну в течение двух суток. Об этом сообщает «Франс Пресс»
«Военный режим дает 48 часов послу Нигерии, чтобы уехать», — передает Al Jazeera. Решение принято министерством иностранных дел (МИД) Нигера, которое в данный момент подконтрольно мятежникам. Это же они потребовали от посла Германии, сообщает Agence France-Presse (AFP).
Первым МИД Нигера лишил агремана французского посла. Мятежники потребовали, чтобы дипломат уехал из страны в течение 48 часов, передает
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