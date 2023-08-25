25 августа 2023

Власти в Нигере дали трем послам 48 часов, чтобы покинуть страну

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
Посол Германии должен уехать из Нигера Фото:

В Нигере лидеры мятежников, устроивших госпереворот, потребовали, чтобы посол Нигерии, а также послы Германии и Франции покинули страну в течение двух суток. Об этом сообщает «Франс Пресс»

«Военный режим дает 48 часов послу Нигерии, чтобы уехать», — передает Al Jazeera. Решение принято министерством иностранных дел (МИД) Нигера, которое в данный момент подконтрольно мятежникам. Это же они потребовали от посла Германии, сообщает Agence France-Presse (AFP).

Первым МИД Нигера лишил агремана французского посла. Мятежники потребовали, чтобы дипломат уехал из страны в течение 48 часов, передает МК.

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В Нигере лидеры мятежников, устроивших госпереворот, потребовали, чтобы посол Нигерии, а также послы Германии и Франции покинули страну в течение двух суток. Об этом сообщает «Франс Пресс» «Военный режим дает 48 часов послу Нигерии, чтобы уехать», — передает Al Jazeera. Решение принято министерством иностранных дел (МИД) Нигера, которое в данный момент подконтрольно мятежникам. Это же они потребовали от посла Германии, сообщает Agence France-Presse (AFP). Первым МИД Нигера лишил агремана французского посла. Мятежники потребовали, чтобы дипломат уехал из страны в течение 48 часов, передает МК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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