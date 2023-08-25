Власти в Нигере дали трем послам 48 часов, чтобы покинуть страну

26 августа 2023 в 02:51 Размер текста - 17 +

Посол Германии должен уехать из Нигера Фото: Николай Бастриков © URA.RU В Нигере лидеры мятежников, устроивших госпереворот, потребовали, чтобы посол Нигерии, а также послы Германии и Франции покинули страну в течение двух суток. Об этом сообщает «Франс Пресс» «Военный режим дает 48 часов послу Нигерии, чтобы уехать», — передает Al Jazeera. Решение принято министерством иностранных дел (МИД) Нигера, которое в данный момент подконтрольно мятежникам. Это же они потребовали от посла Германии, сообщает Agence France-Presse (AFP). Первым МИД Нигера лишил агремана французского посла. Мятежники потребовали, чтобы дипломат уехал из страны в течение 48 часов, передает МК .

В Нигере лидеры мятежников, устроивших госпереворот, потребовали, чтобы посол Нигерии, а также послы Германии и Франции покинули страну в течение двух суток. Об этом сообщает «Франс Пресс» «Военный режим дает 48 часов послу Нигерии, чтобы уехать», — передает Al Jazeera. Решение принято министерством иностранных дел (МИД) Нигера, которое в данный момент подконтрольно мятежникам. Это же они потребовали от посла Германии, сообщает Agence France-Presse (AFP). Первым МИД Нигера лишил агремана французского посла. Мятежники потребовали, чтобы дипломат уехал из страны в течение 48 часов, передает МК.