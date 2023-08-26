Координатор лесных пожарных назвал 4 меры для эффективного тушения лесных пожаров Координатор пожарных Поломошнова заявила о нехватке оборудования для тушения 27 августа 2023 в 01:04 Размер текста - 17 + Необходимо информировать о последствиях пожаров, сказала Юлия Поломошнова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Для эффективного тушения пожаров необходимо качественное оборудование, работа с населением, а не красивые отчеты, которые скрывают реальную проблему. Об этом в беседе с URA.RU заявила координатор добровольных лесных пожарных Юлия Поломошнова. «У проблемы нет простого и быстрого решения. Если работать, чтобы был результат, то нужно много ресурсов, сил, времени и воли заинтересованных людей. К сожалению, на практике все оборачивается тем, что проще снова нарисовать отчет, чем начать делать», — сказала Юлия Поломошнова. По ее словам, необходимо принять ряд мер, которые помогут быстро и эффективно справляться с проблемой лесных пожаров. Не надо рисовать красивые отчеты, чтобы решить проблему, надо ее признать.

Пожары проще предотвратить, чем тушить: большинство пожаров — дело рук человека, и нужна цепочка мер, чтобы снизить количество рукотворных пожаров. Работа с детьми, информирование взрослых, штрафы, работа с причинами, необходимо выяснять, почему они жгут. Все это работает на снижение возгораний, вызванных людьми.

Пожар проще потушить, пока он маленький, поэтому нужны оперативные системы наблюдения. Пожар, который виден из космоса, уже очень большой по площади; тушить его сложно, долго и дорого.

Для тушения нужны обученные люди и качественное оборудование, хорошие методики тушения и адекватные критерии оценки качества работы. Необходимы местные добровольные пожарные группы и совместная работа добровольных и государственных групп тушения. Ранее директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов заявил, что региональные власти боятся признавать истинный масштаб проблемы лесных пожаров, потому что не хотят плохо выглядеть в глазах федеральных органов. Для эффективного тушения пожаров необходимо качественное оборудование, работа с населением, а не красивые отчеты, которые скрывают реальную проблему. Об этом в беседе с URA.RU заявила координатор добровольных лесных пожарных Юлия Поломошнова. «У проблемы нет простого и быстрого решения. Если работать, чтобы был результат, то нужно много ресурсов, сил, времени и воли заинтересованных людей. К сожалению, на практике все оборачивается тем, что проще снова нарисовать отчет, чем начать делать», — сказала Юлия Поломошнова. По ее словам, необходимо принять ряд мер, которые помогут быстро и эффективно справляться с проблемой лесных пожаров. Ранее директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов заявил, что региональные власти боятся признавать истинный масштаб проблемы лесных пожаров, потому что не хотят плохо выглядеть в глазах федеральных органов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям