Координатор лесных пожарных назвал 4 меры для эффективного тушения лесных пожаров

Для эффективного тушения пожаров необходимо качественное оборудование, работа с населением, а не красивые отчеты, которые скрывают реальную проблему. Об этом в беседе с URA.RU заявила координатор добровольных лесных пожарных Юлия Поломошнова.
«У проблемы нет простого и быстрого решения. Если работать, чтобы был результат, то нужно много ресурсов, сил, времени и воли заинтересованных людей. К сожалению, на практике все оборачивается тем, что проще снова нарисовать отчет, чем начать делать», — сказала Юлия Поломошнова.
По ее словам, необходимо принять ряд мер, которые помогут быстро и эффективно справляться с проблемой лесных пожаров.
- Не надо рисовать красивые отчеты, чтобы решить проблему, надо ее признать.
- Пожары проще предотвратить, чем тушить: большинство пожаров — дело рук человека, и нужна цепочка мер, чтобы снизить количество рукотворных пожаров. Работа с детьми, информирование взрослых, штрафы, работа с причинами, необходимо выяснять, почему они жгут. Все это работает на снижение возгораний, вызванных людьми.
- Пожар проще потушить, пока он маленький, поэтому нужны оперативные системы наблюдения. Пожар, который виден из космоса, уже очень большой по площади; тушить его сложно, долго и дорого.
- Для тушения нужны обученные люди и качественное оборудование, хорошие методики тушения и адекватные критерии оценки качества работы. Необходимы местные добровольные пожарные группы и совместная работа добровольных и государственных групп тушения.
Ранее директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов заявил, что региональные власти боятся признавать истинный масштаб проблемы лесных пожаров, потому что не хотят плохо выглядеть в глазах федеральных органов.
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