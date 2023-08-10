Эколог Пукалов: власти в регионах не признают реальных масштабов лесных пожаров

10 августа 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Власти не всегда признаются в масштабах возгорания, сказал общественник Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Региональные власти боятся признавать истинный масштаб проблемы лесных пожаров, так как не хотят выглядеть негативно перед федеральными органами. Об этом URA.RU рассказал директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. «Региональные органы власти боятся показывать истинный масштаб пожаров, которые уже есть в регионе. Не объявляют режим чрезвычайной ситуации, не желая выглядеть негативно в глазах федеральных властей. Это категорическая ошибка», — сказал Роман Пукалов. По словам собеседника агентства, своевременные действия властей приводят к хорошим результатам, но такое бывает не всегда. «Томская область в этом году показали хороший пример, когда на самых ранних стадиях, на малых площадях возгорания объявили ЧС. Привлекли лесной спецназ федерального значения, самолеты, людей из других регионов, технику. Это им помогло избежать катастрофы», — подчеркнул специалист. При этом зачастую власти вместо борьбы с природной стихией отключают электричество, когда ветер меняет свое направление в сторону населенного пункта. Однако такой метод является неэффективным, отметил специалист по гражданской обороне (ГО) и ЧС Олег Бажанов. Лесному пожару, который находится вблизи населенных пунктов, электроснабжение поселка ничем не помешает и ничем не поможет, считает ведущий эксперт по пожарной безопасности ООО «Научно-производственная компания «Фонд Пожарной Безопасности» Константин Кузнецов. Отключение света наоборот приводит к проблемам, так как насосы, которые могут из колодцев качать воду, чтобы охлаждать горящие поверхности и таким образом предотвращать распространение пожара, перестанут работать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Региональные власти боятся признавать истинный масштаб проблемы лесных пожаров, так как не хотят выглядеть негативно перед федеральными органами. Об этом URA.RU рассказал директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. «Региональные органы власти боятся показывать истинный масштаб пожаров, которые уже есть в регионе. Не объявляют режим чрезвычайной ситуации, не желая выглядеть негативно в глазах федеральных властей. Это категорическая ошибка», — сказал Роман Пукалов. По словам собеседника агентства, своевременные действия властей приводят к хорошим результатам, но такое бывает не всегда. «Томская область в этом году показали хороший пример, когда на самых ранних стадиях, на малых площадях возгорания объявили ЧС. Привлекли лесной спецназ федерального значения, самолеты, людей из других регионов, технику. Это им помогло избежать катастрофы», — подчеркнул специалист. При этом зачастую власти вместо борьбы с природной стихией отключают электричество, когда ветер меняет свое направление в сторону населенного пункта. Однако такой метод является неэффективным, отметил специалист по гражданской обороне (ГО) и ЧС Олег Бажанов. Лесному пожару, который находится вблизи населенных пунктов, электроснабжение поселка ничем не помешает и ничем не поможет, считает ведущий эксперт по пожарной безопасности ООО «Научно-производственная компания «Фонд Пожарной Безопасности» Константин Кузнецов. Отключение света наоборот приводит к проблемам, так как насосы, которые могут из колодцев качать воду, чтобы охлаждать горящие поверхности и таким образом предотвращать распространение пожара, перестанут работать.