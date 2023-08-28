В МЧС РФ сообщили, что 30 человек были эвакуированы из дома
Площадь пожара в Красногорске (Московская область) достигла 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ. По данным ведомства, из дома были эвакуированы 30 человек, среди них пять детей.
«В городском округе Красногорске горит балкон на четвертом, последнем, этаже жилого дома. Огонь распространился на кровлю. Предварительная площадь пожара 1000 квадратных метров», — говорится
Ранее в Красногорске Московской области загорелась крыша четырехэтажного жилого дома. Пожар произошел на улице Пионерская.
Возгорание крыши четырехэтажного дома в Московской области
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