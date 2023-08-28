Площадь пожара в Красногорске выросла до 1000 квадратных метров. Фото, видео

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Пожар в историческом здании по ул. Дзержинского 34. Тюмень, дым, пожарная лесница
В МЧС РФ сообщили, что 30 человек были эвакуированы из дома Фото:

Площадь пожара в Красногорске (Московская область) достигла 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ. По данным ведомства, из дома были эвакуированы 30 человек, среди них пять детей.

«В городском округе Красногорске горит балкон на четвертом, последнем, этаже жилого дома. Огонь распространился на кровлю. Предварительная площадь пожара 1000 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства. В МЧС отметили, что 30 человек эвакуировали, среди них было пять детей.

Ранее в Красногорске Московской области загорелась крыша четырехэтажного жилого дома. Пожар произошел на улице Пионерская.

Возгорание крыши четырехэтажного дома в Московской области
Возгорание крыши четырехэтажного дома в Московской области

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Площадь пожара в Красногорске (Московская область) достигла 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ. По данным ведомства, из дома были эвакуированы 30 человек, среди них пять детей. «В городском округе Красногорске горит балкон на четвертом, последнем, этаже жилого дома. Огонь распространился на кровлю. Предварительная площадь пожара 1000 квадратных метров», — говорится в сообщении ведомства. В МЧС отметили, что 30 человек эвакуировали, среди них было пять детей. Ранее в Красногорске Московской области загорелась крыша четырехэтажного жилого дома. Пожар произошел на улице Пионерская.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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